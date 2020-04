Alcaldesa de Bogotá pide a Duque más tiempo para activar la economía

"No podemos hacer un experimento con vidas humanas y que esto salga mal", dijo Luis Ernesto Gómez, el secretario de gobierno de Bogotá, refiriéndose a la carta que le envió la alcaldesa de Bogotá Claudia López al presidente Iván Duque para que considere aplazar la reactivación de la economía y que esta no se haga el próximo lunes 27 de abril como está previsto.



La solicitud, dijo, es para no perder el tiempo ganado y evitar exponer a todas estas familias a la covid-19, una enfermedad que se puede propagar en cuestión de días. "Queremos que el señor presidente comprenda nuestra situación y el riesgo que la medida representa", dijo Gómez.



La alcaldesa Claudia López le propuso en dicha misiva al presidente de la

república un plan para adelantar de manera gradual, secuencial y segura la

reactivación de los sectores de la construcción y manufactura, asegurando

previamente el cumplimiento de tres protocolos: el de bioseguridad, movilidad

segura y salud pública.



Le advirtió que la reactivación simultánea de ambos sectores a partir del próximo lunes en la ciudad de Bogotá, sin la aplicación previa de los tres protocolos, expondría a cientos de miles de trabajadores de esos dos sectores y a

sus familias a un altísimo riesgo de contagio.



En la carta, la mandataria de la ciudad le solicita al Gobierno Nacional

tres fases de reactivación de estos sectores:



1- Durante las dos primeras semanas, a partir de este, 27 de abril,

se daría inicio a los tres protocolos de movilidad segura, salud

pública y bioseguridad con los sectores de construcción y

bicicletas.



Permitiendo así que las empresas de este sector que cumplan con

los tres protocolos para garantizar la vida de sus trabajadores

puedan iniciar sus obras paulatinamente desde la primera semana.



2- De manera simultánea, en estas dos primeras semanas se

establecerá de la mano con el Ministerio de Comercio, Industria y

Turismo y las empresas del sector manufacturero un plan de

formulación e implementación de los tres protocolos de movilidad,

salud pública y bioseguridad para estos trabajadores.



3- Durante la tercera y cuarta semana se hará una evaluación del

impacto y cumplimiento de las empresas de la construcción. Si se

encuentran resultados satisfactorios del sector de la construcción,

se irá autorizando el ingreso de las empresas del sector

manufacturero que cumplan con los tres protocolos y que

permitan hacer una reactivación de manera segura.



La mandataria asegura en la carta que estiman en Bogotá la reactivación de

no menos de 230.000 trabajadores en cada uno de esos sectores, para

un total de 460.000 trabajadores, lo cual deriva en aproximadamente un

millón de viajes adicionales por día en la ciudad. Este número de viajes

sin tener acordado una plan de movilidad segura, significaría

incrementar de forma exponencial el riesgo de contagio de trabajadores

humildes y sus familias”.



"Nos estaríamos anticipando al pico de la pandemia. Es mejor esperar hasta el 11 de mayo y que de a pocos vaya saliendo a trabajar el sector de la construcción", agregó la mandataria.



López ha dicho en varias entrevistas que el problema radica en que colapse el sistema de salud y no haya suficientes Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) para atender a los pacientes más graves.



Por ahora, según la mandataria, no ha tenido respuesta a dicha carta y lo único que sabe es que hasta el domingo se darán a conocer los protocolos por parte del Gobierno Nacional.