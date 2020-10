AstraZeneca inicia ensayos avanzados de fármaco contra el coronavirus

AstraZeneca Plc comenzó los ensayos de fase avanzada para un medicamento de anticuerpos contra el covid-19 con una gran inversión de Estados Unidos, después de que el presidente Donald Trump señalara que una terapia similar había ayudado a su recuperación.



En las próximas semanas se iniciaran dos ensayos con más de 6.000 personas para analizar la prevención, y hay planes para que otros 4.000 adultos prueben el medicamento de anticuerpos como tratamiento, informó Astra en un comunicado.



Se evaluará la capacidad del fármaco para evitar infecciones durante hasta un año en algunas personas y como medicamento preventivo una vez que los pacientes hayan estado expuestos al virus en otras personas.



Astra es una de una serie de empresas que están evaluando los anticuerpos monoclonales como una forma de prevenir y tratar el covid-19, lo que podría ser clave para poblaciones de alto riesgo que posiblemente no respondan bien a una vacuna. EE. UU. ya ha asegurado cientos de miles de dosis de los tratamientos experimentales.



Eli Lilly & Co. y Regneron Pharmaceuticals Inc. la semana pasada solicitaron a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de EE. UU. autorizaciones de uso de emergencia, pero aún no han recibido las aprobaciones. Trump dijo que el coctel de anticuerpos de Regeneron fue clave para su aparente recuperación del coronavirus. Los primeros datos de Eli Lilly y Regeneron sugieren que los medicamentos son eficaces para evitar que las personas contagiadas deban ser hospitalizadas.



GlaxoSmithKline Plc y Vir Biotechnology Inc. también iniciaron la semana pasada pruebas avanzadas sobre un posible tratamiento con anticuerpos. Astra acordó suministrar hasta 100.000 dosis a EE. UU. para fines de 2020, con la opción de que el país compre un millón de dosis adicionales en 2021.



EE. UU. le dio previamente a la compañía farmacéutica británica US$25 millones para el descubrimiento y la evaluación de los anticuerpos monoclonales; el ensayo de fase I comenzó en agosto. El anticuerpo de acción prolongada de la compañía "tiene el potencial de proporcionar un efecto inmediato y duradero tanto en la prevención como en el tratamiento de las infecciones por covid-19", dijo el director ejecutivo de la farmacéutica, Pascal Soriot.





Bloomberg