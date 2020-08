Aumentan casos de reinfecciones de coronavirus en el mundo

Lejos de que la pandemia de la covid-19 ceda en América, el epicentro global de la enfermedad infecciosa, las noticias de casos de reinfección en Ecuador, Brasil y Estados Unidos desalientan una rápida desescalada y suscitan dudas tras seis meses desde la llegada de los primeros positivos en el continente.



Los casos de reinfección son solo algo excepcional entre los 12,87 millones de contagios que tiene América, todavía epicentro del coronavirus, según el último recuento de la Organización Mundial de la Salud (OMS) pero añaden incertidumbre al futuro de la región.



Así, la noticia de una posible reinfección de covid-19 de un hombre de 25 años residente en Reno (Nevada), el primero detectado en Estados Unidos, contribuye a la incógnita generada por los recientes casos documentados en Hong Kong, Holanda y Bélgica.



Según la cadena CBS News, se trata de un sujeto que dio positivo por primera vez al coronavirus a mediados de abril pasado y, tras recuperarse, volvió a enfermarse a finales de mayo. En el estudio, que está pendiente de revisión para su publicación en la revista médica The Lancet, se detalla que hubo un intervalo de 48 días entre ambas infecciones.



También en Brasil, el segundo país en el mundo con las cifras de casos y fallecidos más altas en números absolutos, el Hospital de las Cínicas de la ciudad de Sao Paulo adelantó esta semana que estaban investigando a siete nuevos posibles casos de reinfección de covid-19. El país sumó este viernes un total de 119.504 fallecidos y 3.804.803 infectados.



Los siete pacientes bajo sospecha están siendo sometidos a exámenes clínicos "adicionales" después de presentar síntomas y dar positivo en test de diagnóstico "en dos periodos diferentes", informó el hospital.



CASO COMPROBADO EN ECUADOR



Así mismo, este sábado en la mañana el Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) detectó el primer caso de reinfección de coronavirus en

Ecuador, en un paciente que en mayo había dado positivo para covid-19 y que hoy ha vuelto a contagiarse con otra sepa del mismo patógeno.



El Instituto indicó este sábado en su cuenta de Twitter que "ha reportado el primer caso comprobado de reinfección del SARS-CoV-2, causante del covid-19, en un paciente de bandera de Ecuador". "Se han secuenciado los genomas del virus presente en un ecuatoriano con covid-19 en mayo y de nuevo en agosto, demostrándose que son dos cepas diferentes", añadió el centro académico. La detección se ha dado gracias a las pruebas PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa, siglas en inglés) efectuadas en tres ocasiones distinta al mismo paciente, la primera en mayo (positiva), la segunda en julio (negativa) y la tercera positiva en agosto.



En mayo pasado, el paciente había presentado una "enfermedad leve", de acuerdo a sus síntomas, pero en agosto mostró "síntomas moderados", aunque en julio tuvo un "control por PCR negativo, después de haber tenido la primera infección", agregó el Instituto. Adicionalmente presentó un "aumento de la IgG (anticuerpos que indican que ha superado la enfermedad) contra el virus en la segunda infección", lo que abre la "posibilidad de que haya gente que no presenta inmunidad (no hay que asustarse esto es esperable)", añadió el Instituto de Microbiología. Asimismo, señaló que "las dos cepas pertenecen a grupos genéticos diferentes" y que "tienen mutaciones en distintos sitios, demostrando que son diferentes".





EFE