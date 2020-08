Aumentan restricciones en el mundo por expansión del coronavirus

El coronavirus sigue ganando terreno aún en países que fueron considerados ejemplares en su combate y varios aumentaron las restricciones para contener la pandemia. Desde que apareció en China en diciembre, el virus suma en el mundo más de 828.000 muertos y 24 millones de contagios, según un recuento a partir de cifras oficiales.



Estados Unidos se mantiene como el país más afectado por la pandemia, con 5,8 millones de casos confirmados, 180.527 muertes y 42,859 nuevos contagiados en las ultimas 24 horas, reportó la Universidad Johns Hopkins. Aún así, sus autoridades sanitarias, que alentaban a las personas sin síntomas a que se hicieran la prueba si habían estado en contacto con alguien infectado, ahora consideran innecesario realizarla.



El virus no ha dado respiro a América Latina, con más de 266.000 fallecimientos y más de 7 millones de contagios, lo que la convierte en la región más castigada del planeta por esta pandemia.



Brasil es el país más azotado con 3,7 millones de casos y más de 118.000 muertos, seguido de Perú con 613.378 casos y 28.124 fallecidos. "Nos está matando", se leía en una pancarta en una protesta en un hospital de Lima, en alusión a los 146 médicos peruanos muertos por la pandemia. En Argentina, donde se aplican severas restricciones, esta sufriendo un fuerte avance de la epidemia y la municipalidad de Buenos Aires garantizó a sus habitantes el "derecho a la despedida" a los pacientes agonizando por el covid 19.



"En gran parte del mundo se definió al coronavirus como la enfermedad de la soledad. Son muchos los casos de familiares que sienten que sus seres queridos fallecieron por sentirse solos", dijo el diputado Facundo Del Gaiso, autor de la iniciativa. Un familiar de entre 18 y 60 años podrá acompañar a un paciente en su fase terminal. Argentina registraba el jueves 370.175 casos y 7.944 fallecidos. Cuba tenía a raya al coronavirus pero un rebrote de la enfermedad en La Habana llevó de decretar el jueves un toque de queda nocturno hasta el 15 de setiembre. La isla reportó el jueves 3.806 contagios y 92 fallecidos.



MODELOS EN JAQUE



Francia obligó el jueves el uso de la mascarilla en todo París y Alemania y Corea del Sur, considerados modelo en el control de la pandemia, también aumentaron las restricciones. En Europa los rebrotes se están volviendo críticos: como media, Alemania suma 1.500 nuevos casos diarios, Francia más de 3.000, mientras que en España, donde se registran los nuevos focos más graves, los nuevos contagios diarios han llegado a 8.000.



En Alemania, donde cifras de nuevos casos son las más altas desde finales de abril, se multará a quienes no usen mascarillas y se limitará a 25 el número de personas que se pueden reunir. Además, Alemania, que ya prolongó hasta el 14 de septiembre sus restricciones a los viajes turísticos fuera de la Unión Europea, extenderá hasta fin de año la prohibición de público en ferias, festivales y en los estadios.



Corea del Sur, otrora un país ejemplo de buen manejo de la crisis, este jueves debió cerrar las puertas de su parlamento, con un grupo de diputados en cuarentena, ante temores de propagación del virus.



EMERGENCIA EDUCATIVA



Las repercusiones de la pandemia siguen siendo impresionantes, no solo en el número de decesos o en la magnitud del desastre económico, sino también en el ámbito social. Muchos países han optado con reanudar las clases bajo estrictas medidas de seguridad, como Gran Bretaña o Francia, donde el uso de mascarillas en las escuelas y universidades será obligatorio, a partir de cierta edad, una vez que se reinicie el curso escolar la próxima semana, anunció este jueves el gobierno.



La pandemia ha privado de enseñanza a 463 millones de niños que no han podido seguir clases a distancia durante el cierre de sus escuelas, según un informe del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) publicado esta semana. "Es una emergencia educativa mundial", alertó en un comunicado la directora de esa agencia de la ONU, Henrietta Fore. La ONU considera que casi 1.500 millones de niños se vieron afectados por el cierre de las escuelas y los confinamientos.





AFP