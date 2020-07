Barranquilla empieza a usar recinto ferial para enfermos de covid-19

Barranquilla, capital de la región que es hoy el foco de la pandemia de covid-19 en

Colombia, comenzó este miércoles a usar su recinto de ferias como un hospital de mediana complejidad para atender pacientes de coronavirus, que en esta urbe ha dejado 12.753 personas contagiadas y 674 muertos.



Al poner en servicio este servicio ubicado en el Centro de Eventos Puerta de Oro, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, explicó que en un principio estarán disponibles 157 camas, pero que en la medida que se vaya requiriendo se ampliarán hasta copar la capacidad de atención de 600 pacientes.



Según Pumarejo, Barranquilla ha logrado pasar más de 90 días sin haber llegado a su pico, que, comparado con otras ciudades del mundo, muestra un mejor desempeño para aplanar la curva.



El funcionamiento del hospital en el Centro de Eventos Puerta de Oro estará a cargo del operador del sistema de salud del Distrito de Barranquilla, MiRed IPS, que tiene la misión de garantizar la atención de la población con covid-19, sospechosa o positiva, principalmente de mayores de 60 años.



OPTIMISMO GUBERNAMENTAL



En este hospital se atenderá a quienes tengan alguna patología moderada, es decir, que no requieran Unidad de Cuidado Intensivo (UCI), a aquellos que estén estables y a los que requieran vigilancia de un especialista para terminar el tratamiento que empezaron en cualquiera de los otros hospitales de la ciudad.



"Es una gran noticia en medio de esta pandemia que golpea el mundo entero, tener en la ciudad un hospital con todas las atenciones que requieren este tipo de pacientes. Aquí estarán mejor que en sus residencias, evitando contagiar a su familia y sus vecinos", afirmó el mandatario local.



Durante un recorrido por el Centro de Eventos, Pumarejo afirmó que Barranquilla es la primera ciudad de Colombia en alcanzar el pico de contagios, pero será la primera en salir de él sin saturar su sistema de salud. "Cuando empezó la emergencia proyectamos lo que la ciudad iba a necesitar en el momento más crítico. Determinamos, entonces, cuántos ventiladores harían falta y empezamos a buscarlos en un mercado donde no era fácil encontrarlos. Y también evaluamos cuánta debía ser nuestra capacidad hospitalaria adicional. Hoy la estamos dando al servicio, tal como lo planeamos, porque justamente la estamos necesitando", agregó.



TODOS LOS SERVICIOS



El hospital tendrá todos los servicios integrados de radiología, ecografía, laboratorio, farmacia y además contará con especialistas en medicina interna y general e infectología, que trabajarán al lado de fisioterapeutas y auxiliares de enfermería, laboratorio, rayos X y farmacia, entre otros.



Los pacientes que ingresen a este hospital temporal dispondrán de atención, alimentación, esparcimiento, ayuda psicológica, en un espacio que tendrá las más extremas medidas de bioseguridad tanto en el ingreso como en la salida.



Durante junio, en el departamento del Atlántico, del cual Barranquilla es la capital, se agravó de manera alarmante el número de casos de coronavirus y hoy tiene 23.360 contagios y 1.151 fallecidos, la cifra más alta de todas las regiones de Colombia.







