Cali empezará a utilizar la Ivermectina contra el coronavirus

El alcalde de Cali Jorge Iván Ospina aseguró este jueves que la ciudad empezará a tratar a los pacientes con coronavirus con Ivermectina, "un medicamento que arrojó buenos resultados en Guayaquil (Ecuador)".



Según el mandatario local, a partir de mañana viernes se empezarán a repartir 10.000 dosis y dependiendo los resultados se distribuirán más.



Ospina afirmó que estas 10.000 primeras dosis se suministrarán a pacientes a quienes recién se les haya detectado la enfermedad con el fin de que no se agraven los síntomas. "La Ivermectina es un antiparasitario y hay resultados in vitro de alta eficacia frente al virus, lo que podría reducir la carga viral y el comportamiento letal de la hiperinflamación que produce el coronavirus, añadió el mandatario local.



El alcalde de Cali añadió que “En conversaciones con la alcaldesa de Guayaquil, infectólogos peruanos y algunos médicos, me cuentan los éxitos que han tenido con el uso de la Ivermectina. La vamos a distribuir en todo paciente positivo y en pacientes sospechosos”.



El mandatario local explicó que la recomendación médica es que cada paciente con coronavirus sea tratado con tres gotas de la sustancia por cada kilogramo de peso del paciente, "lo vamos a hacer, así no haya consenso de la comunidad científica. Esto nos podría reducir la derivación a UCI y podría posibilitar mayor eficacia en el tratamiento".



La ivermectina es un medicamento antiparasitario que existe desde hace más de 40 años, de hecho es una de las medicinas más utilizadas a nivel mundial, después de la aspirina. Se utiliza para tratar enfermedades como estrongilodiasis, infección ocasionada por un parásito que se aloja en el intestino. Del mismo modo, se usa para controlar la oncocercosis.