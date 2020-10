Cartagena se prepara para una posible segunda ola de coronavirus

Las autoridades de salud de Cartagena, meca del turismo en Colombia, todavía no se atreven a denominar como rebrote el “aumento significativo” en los casos positivos de la covid-19.

Cartagena de Indias, una de las primeras ciudades colombianas en superar el pico de la pandemia de covid-19, prevé un aumento de contagios 20 días después de reabrir la mayoría de los sectores de la economía, según las autoridades sanitarias.



La directora del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), Johana Bueno, explicó que "para finales del mes de octubre o principios del mes de noviembre, vamos a presentar un aumento significativo en el número de casos que estarán bajo vigilancia toda vez que puede generarse un posible rebrote".



Las autoridades, que todavía no se atreven a denominar rebrote este "aumento significativo" de casos positivos, lo asocian a que prácticamente todos los sectores de la economía están reactivados, a que no hay restricciones de circulación en las calles y al regreso del turismo nacional e internacional.



Bueno afirma que aunque después de los picos de contagios viene "una disminución de manera gradual", se debe tener en cuenta que del total de las notificaciones, "entre el 80 y el 90 % de los casos son asintomáticos". "Por esto la importancia de seguir cuidándonos", dijo, y reiteró que "el autocuidado en esta fase es fundamental". Cartagena tiene 24.241 casos confirmados, 562 fallecidos y una letalidad del virus del 2,32 %.



DEFUNCIONES EN AUMENTO



La funcionaria afirmó que "en este momento en el Distrito de Cartagena el comportamiento nos dice que estamos teniendo un aumento en el número de fallecidos, siendo la mayor proporción en la población de más de 60 años".



Cartagena pasó de tener en septiembre varios días consecutivos sin muertes asociadas a la covid-19 a "un promedio de un fallecido diario" en lo que va de octubre. Bueno explicó que casi el 90% de las personas de entre 20 y 40 años que son portadoras del coronavirus, "son asintomáticas". "Son las que están en este momento haciendo que el virus se propague, entonces todos nuestros esfuerzos deben estar en proteger a la población en riesgo que es la que está causando el mayor número de mortalidad", aseguró.



Para evitar que los casos se disparen, la ciudad se prepara en tres frentes: vigilancia epidemiológica a nivel comunitario y en puertos por la reactivación del turismo; fortalecimiento de la red hospitalaria, sobre todo de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), y robustecimiento del sistema de emergencias médicas.



LUCHA CONTRA LA PANDEMIA



Bueno destacó que actualmente Cartagena registra una "positividad" del 12% en las pruebas para encontrar casos de contagios. Aclaró que en esta fase se está priorizando la toma de muestras de antígenos a diversos segmentos de la población porque son más rápidas y han demostrado su utilidad para hacer rastreos masivos del virus, y las PCR se están dejando para pacientes sintomáticos.



También están estudiando si la población cartagenera está haciendo inmunidad al virus pero aún no se tienen resultados concluyentes. Según Bueno, actualmente hay 913 casos activos de la covid-19 y la ocupación de las camas UCI es de alrededor del 55 %. De este porcentaje, el 3% corresponde a pacientes positivos, el 6% a sospechosos y el 91% a enfermos con otras patologías.





