El coronavirus anda de rumba en Colombia

En plena escalada de la pandemia del coronavirus, que deja en Colombia más de 71.000 contagiados y 2.310 muertos, las fiestas se han convertido en el talón de Aquiles en la lucha del país contra la covid-19.



Pese a que en Colombia sigue vigente la cuarentena obligatoria que desde el pasado 25 de marzo restringe las concentraciones de personas, a diario surgen denuncias de fiestas, algunas multitudinarias, que violan las medidas de aislamiento social ordenadas por el Gobierno para mitigar la propagación de la enfermedad.



La indisciplina social es tal que la Policía dijo este martes que durante el puente festivo que concluyó ayer tuvo que intervenir 2.280 fiestas en todo el país, incluidas más de 40 en bares y discotecas, establecimientos que aún no están autorizados a retomar su actividad.



"En zonas privadas y espacios abiertos al público tuvimos un total de 2.280 reuniones que la Policía tuvo que intervenir ante el llamado de la comunidad en todo el país", dijo el director de Seguridad Ciudadana de la Policía, general Jorge Luis Vargas. En las redes sociales circulan videos de ciudades como Cali, Quibdó, Bucaramanga y Medellín en los que se ven grupos de personas bailando y consumiendo licor en plena calle o en lugares cerrados, con poca ventilación.



ADVERTENCIA DEL GOBIERNO



Ante esta situación, el presidente colombiano, Iván Duque, recordó ayer que no es el momento de festejos ya que "hemos visto en algunas ciudades del país fiestas, rumbas y pachangas". "Por supuesto, donde tengamos que aplicar medidas drásticas, lo haremos, siempre en función de contener el crecimiento exponencial de esta pandemia", agregó el mandatario. Duque insistió en que "quienes deciden tomar ese camino de la irresponsabilidad, lo que están es poniendo en riesgo la vida de sus seres queridos y la de ellos mismos".



En más de una oportunidad la Policía ha sido atacada por gente que se resiste a cumplir las normas contra la covid-19, como ocurrió el fin de semana en el caserío de Puerto Giraldo, que hace parte del municipio Ponedera, en el caribeño departamento del Atlántico. Allí, jóvenes que al parecer estaban de fiesta, atacaron a pedradas a los policías que los requirieron por no cumplir el toque de queda vigente en la zona.



INCUMPLIMIENTO DE LA CUARENTENA



Según la Policía, en Bogotá fue necesaria la presencia de la autoridad en 597 fiestas y en 380 en Medellín, mientras que en el departamento del Atlántico fueron intervenidas 141. Los principales focos de la pandemia en el país son Bogotá, con 21.541 casos; Atlántico (16.229), Valle del Cauca (7.660), Bolívar (7.067) y Antioquia (3.009). La Policía dijo que de las 2.280 fiestas intervenidas, 1.793 se realizaron en casas o apartamentos, 296 en tiendas en donde se vende licor, 44 en bares o discotecas, 22 en prostíbulos y el resto en otros establecimientos.



El general Vargas aclaró que las reuniones del núcleo familiar en medio del aislamiento no están prohibidas pero "lo que no se puede hacer es invitar a otras personas a la casa porque se rompe el aislamiento".



En su balance, la Policía señaló que 260 personas fueron capturadas durante el fin de semana de puente, 85 de ellas por violar las medidas sanitarias, 22 por agredir a las autoridades, 18 por tener armas y el resto por otros delitos. Además, las autoridades impusieron 11.879 multas de las cuales 8.712 fueron por no atender el aislamiento obligatorio y 1.489 por no utilizar la mascarilla, entre otras infracciones.





