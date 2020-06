Gobierno extiende auxilio de Ingreso Solidario hasta diciembre

El presidente de la República Iván Duque acaba de anunciar que el programa de Ingreso Solidario, creado para ayudar a las familias que se quedaron sin entradas económicas debido a la pandemia del coronavirus, se extiende hasta el mes de diciembre.



El gobierno Nacional explicó que este auxilio llegará a un total de 3 millones de familias, lo que comprende unas 10 millones de personas en todo el país. Hasta el momento se han realizado tres giros: abril, mayo y junio, a unas 2,5 millones de familias.



(Colombia registra nuevo récord diario de infectados por coronavirus).

"Ingreso Solidario es un mensaje de resiliencia y apoyo a todas las familias necesitadas. No las vamos a desamparar", agregó Duque.



(Giros del programa Ingreso Solidario no tendrán descuentos bancarios).



Cabe recordar que este programa consta de giros de $ 160.000 a las familias vulnerables que no tienen acceso a ninguna otra ayuda gubernamental. De momento, el Gobierno Nacional ha efectuado tres giros: uno en abril, otro en mayo y uno más en junio. Es decir, en total han sido $ 480.000 pesos.



Ahora, según aclaró el Departamento Nacional de Planeación (DNP), las familias beneficiadas con este programa recibirán $ 160.000 cada mes por lo que resta del año. Es decir, recibirán $ 960.000 adicionales en los próximos seis meses.



Así, con 'Ingreso Solidario', el Gobierno Nacional les entregará este año a los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad económica un total de $ 1.440.000 para mitigar los efectos económicos producidos por la covid-19.