Hidrocortisona reduce la mortalidad de enfermos graves de coronavirus

La hidrocortisona, un esteroide de bajo costo, reduce el riesgo de muerte en cerca de un 20% en pacientes con formas graves de covid-19, según un estudio realizado en el Reino Unido, donde los médicos van a empezar a utilizarla de inmediato.



La hidrocortisona, un antiinflamatorio muy utilizado, permite aumentar "las posibilidades de supervivencia", pero también "acelerar la recuperación" de los pacientes que sufren las formas más graves de la enfermedad, explicó este jueves Anthony Gordon, investigador del Imperial College London, director del equipo británico que participa en este estudio internacional.



Los investigadores probaron los efectos de siete esteroides diferentes en 403 pacientes que sufrían reacciones graves al coronavirus. Estas pruebas realizadas en 88 hospitales británicos revelaron la eficacia de la hidrocortisona, que podría salvar a uno de cada 12 pacientes. "De los pacientes que no fueron tratados con este esteroide, cerca del 40% murió de una forma severa de covid-19", explicó Gordon. "En el grupo al que le dimos este esteroide, sólo el 32% falleció", precisó. Esta diferencia de ocho puntos equivale a una "reducción del 20% del riesgo de mortalidad", afirma el investigador.



Calificándolo como "otra arma en el arsenal de la lucha mundial contra el covid-19", el director general del Servicio Nacional de Salud británico (NHS), Simon Stevens, anunció en un comunicado "medidas inmediatas para asegurar que los pacientes que podrían beneficiarse del tratamiento con hidrocortisona" lo tengan. "Este no es un tratamiento que se pueda utilizar en casa para prevenir el coronavirus o para tratar síntomas leves", advirtió sin embargo Gordon, señalando que no se realizaron pruebas en medios extrahospitalarios y que el esteroide está reservado a los casos más graves.





AFP