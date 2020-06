Las medidas que rigen para zonas de cuidado especial en Bogotá

La Alcaldía de Bogotá inició ayer sábado la toma de muestras gratis para detectar casos de coronavirus en cuatro barriadas que entraron en cuarentena estricta debido al alto número de contagios, informó la Secretaría de Salud de la ciudad. Las nuevas zonas de cuidado especial abarcan los barrios Tibabuyes y El Rincón, en la localidad de Suba; Jerusalén, en Ciudad Bolívar; Engativá y Bosa Occidental, todos con alto número de habitantes.



Lea: (Casos cofirmados de coronavirus en el mundo llegaron a 10 millones)

La Secretaría de Salud explicó en un comunicado que a partir de la fecha y hasta el próximo miércoles en esos sectores "adelantará acciones para incrementar el número de muestras a poblaciones en riesgo, así como labores de prevención colectiva e individual con los ciudadanos".



Lea: (López pedirá a Gobierno Nacional permiso para otra cuarentena estricta)



La toma de muestras, que son gratis, se realizan en carpas dispuestas por la Alcaldía de Bogotá, pero en algunos casos la población no acude en el número esperado como ocurrió en el barrio Lucero Alto, en el sur de la capital. En ese punto, un funcionario llamaba a la población para realizarle la prueba pero la gente no acudía a la carpa, algunos alegando miedo a ser contagiados durante el procedimiento por rumores que circulan en redes sociales.



Lea. (Nuevo récord diario de casos confirmados de coronavirus en Colombia)



El Ministerio de Salud de Colombia reportó el viernes que los principales focos de la pandemia en Colombia siguen siendo Bogotá, con 25.540 casos, seguida de los departamentos de Atlántico (20.246) y Valle del Cauca (8.938).



Además de tomar las muestras, la Secretaría de Salud de Bogotá también hará en esas barriadas investigaciones epidemiológicas en campo y se hará la verificación del esquema de vacunación de niños y adultos mayores.



Según la orden de la Alcaldía, en estas zonas de cuidado especial se tendrá restringida la movilidad de personas y vehículos. Solo podrán abrir los establecimientos comerciales de productos de primera necesidad y quedan suspendidos los permisos que habían sido otorgados a los sectores de construcción, manufactura y comercio de bienes no esenciales.



Igualmente, las personas que habitan en estas localidades solo podrán salir entre las cinco de la mañana y las siete de la noche para abastecerse, acudir al médico en caso de urgencia, cuidadores de niños y adolescentes, y personas con discapacidad.





EFE