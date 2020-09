Llega a Colombia prueba que detecta el coronavirus en 15 minutos

La prueba que permite detectar el virus SARS Cov-2 en apenas 15 minutos una vez tomada la muestra llega a Colombia de la mano de la compañía BD, inventora de la misma.



BD Veritor Plus, como se denomina, es la prueba más rápida que actualmente se utiliza en el país. El test permite diagnosticar la enfermedad al detectar la presencia activa del virus SARS CoV-2, y no los anticuerpos en las personas que ya tuvieron la enfermedad. Esto permite tener una mayor precisión sobrequienes son las personas que están infectadas con Covid19.



BD Veritor es una prueba de antígeno que detecta rápidamente proteínas de la

nucleocapside que son parte del virus SARS CoV-2 en base a una tecnología de

inmunoensayo. La muestra la debe tomar un especialista a través de un hisopado nasal.



La prueba de antígeno se considera una prueba de diagnóstico de bajo costo, y en estudios mostró una sensibilidad del 84% y una especificidad del 100%, considerada clínicamente válida.



La fabricante asegura que es efectiva en personas sospechosas de estar contagiadas con la Covid19 a partir de los primeros cinco días del comienzo de los síntomas y cuenta con otras ventajas: es portátil, recargable y se puede conectar a una impresora para imprimir los resultados. Por lo que se trata de una gran alternativa para hacer cercos epidemiológicos, dada su velocidad de respuesta.



“El Sistema Veritor™ Plus permite la lectura e interpretación digital de la prueba de antígeno para SARS-CoV-2, evitando errores por parte del usuario. Adicionalmente las capacidades de reporte automatizado y funcionalidad de escaneo facilitan la trazabilidad y los errores de transcripción y papeleo. Esta plataforma es la única en el mercado que permite realizar el perfil respiratorio completo en un solo instrumento: SARS-CoV-2, FLU A+B, VRS, Streptococcus del Grupo A”, afirma Glais Libanori, Gerente de Asuntos Clínicos para Latinoamérica de BD.



Así mismo, la prueba rápida admite su implementación en ámbitos de salud ambulatorios habilitados y espacios como centros penitenciarios, aeropuertos y empresas que inicien su proceso de reapertura, pero siempre con un acompañamiento médico autorizado. Con esta también se podrán realizar pruebas remotas en el primer nivel de atención de salud y en laboratorios descentralizados.



Es la única prueba de su tipo en Colombia que cuenta con la autorización de uso de

emergencia (Emergency Use Authorization) de la FDA, la Agencia de Medicamentos y

Drogas de los Estados Unidos y la validación del Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud.



La compañía explica que entre las otras ventajas de esta prueba figuran que es más accesible en términos económicos, y a diferencia de la prueba serológica, detecta el virus activo, lo que es fundamental para el aislamiento y tratamiento del paciente en los primeros días de la infección, así como para hacer cercos epidemiológicos efectivos.



“La prueba de antígeno del sistema BD Veritor™ Plus es una solución portátil para el diagnóstico de la covid-19, que ayudará a la población a estar más informada y mejor preparada para la reactivación económica, así como ayudar a prevenir nuevos picos y oleadas adicionales de covid-19 al permitir que los trabajadores de la salud pública identifiquen rápidamente a las personas infecciosas y rastreen sus contactos”, enfatiza, José Luis Rodríguez, Gerente Sistemas Integrados de Diagnóstico Región Andino de BD.