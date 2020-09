Los retos para una vacunación masiva contra covid-19 en Latinoamérica

Populosa, con carencia farmacéutica y desproporcionadamente afectada por el nuevo coronavirus, América Latina se ha convertido en un campo de pruebas ideal para testear las vacunas contra la covid-19. Lo que está en juego no podría ser de mayor importancia en una región con una doceava parte de la población mundial, pero con un tercio de los casos y muertes mundiales por covid-19.



Lea: (No vaya al trabajo si su empresa incumple con medidas de bioseguridad)

Las 35 naciones de América del Sur, América Central y el Caribe, cuyas economías se contraerán hasta 9,1% este año, están a merced de un contagio que ha sobrepasado a los sistemas de salud pública y para el que no hay un tratamiento efectivo ampliamente disponible.



Lea: (Lo que debe saber sobre el protocolo para vuelos internacionales)



Es por eso que, incluso antes de que la Organización Mundial de la Salud etiquetara en mayo a América Latina como el epicentro emergente del brote, los principales laboratorios de investigación se unieron a grandes compañías farmacéuticas de América, Europa, India, China y Rusia para implementar los ensayos clínicos necesarios para llevar la promesa de un tubo de ensayo al botiquín mundial.



Lea: (‘En ciudades con alto desempleo se debe reforzar la seguridad’)



Si bien el cortejo es bienvenido, los desafíos son desalentadores. Las mismas disfunciones que hicieron de América Latina una placa de Petri para la pandemia (desigualdad extrema, medicina pública empobrecida y mensajes mal concebidos o contradictorios de funcionarios nacionales y locales) también amenazan los esfuerzos por mantener a los países seguros ante un patógeno de rápida propagación.



América Latina no es novata en la lucha contra el contagio de enfermedades. Las campanas de vacunación de la región han ayudado a erradicar o contener algunos de los peores flagelos del mundo. Científicos en Argentina, Brasil y México están a la vanguardia de la virología y la investigación de vacunas.



Sin embargo, la protección contra el nuevo coronavirus eleva la dificultad en varios y desalentadores niveles. Con la demanda mundial de vacunas en curso para obtener la mayor cantidad de dosis disponibles, los gobiernos de todo el mundo se están peleando.



Los países más grandes, con más recursos económicos e instalaciones de producción de vacunas, que alcanzan millones de dosis anuales en Brasil y México, han negociado sus propios acuerdos de suministro con las grandes empresas farmacéuticas. Los países más pequeños con insuficiente capacidad de investigación y financiamiento se están quedando atrás.



"Los países que pueden producir vacunas tendrán una ventaja. A menos que los otros hagan tratos, se quedarán atrás", dijo Denise Garrett, vicepresidenta de programas de epidemiologia aplicada del Sabin Institute en Washington.



Bajo la espléndida coalición Covax de la Organización Mundial de la Salud, los fabricantes de medicamentos han acordado trabajar con países de altos ingresos para proporcionar 2.000 millones de dosis de vacunas para dar un "acceso equitativo" a 92 países de bajos ingresos, pero la entrega podría no llegar hasta finales de 2021 o 2022.



"Una gran cantidad de las primeras dosis de las vacunas ya están comprometidas", dijo Thiago de Aragao, analista del Center for Strategic and International Studies y autor de un libro electrónico próximo a publicarse sobre la geopolítica de la vacuna contra el covid-19. "Los países con menos influencia que dependen del conjunto de vacunas de la OMS podrían recibir el lote tres, cuatro o cinco. No todos recibirán lo que necesitan".



Conseguir la vacuna es solo un obstáculo. Luego viene el de inocular a decenas de millones de personas en países del tamaño de continentes con carreteras precarias y una deficiente infraestructura de salud pública.



Según la mayoría de las medidas, Brasil se destaca en el hemisferio. Cada año, los 42.000 vacunatorios del país inoculan a decenas de millones de personas contra la influenza, la meningitis, el sarampión, la fiebre amarilla y otras enfermedades. En 2009, casi 100 millones de brasileños, casi la mitad de la población nacional, se vacunaron contra la gripe H1N1. En 2018, el Ministerio de Salud ordenó la campana de inoculación más grande del mundo contra la fiebre amarilla resurgente, llegando a casi 24 millones.



Sin embargo, incluso para Brasil, el covid-19 presenta un desafío de vacunación diferente a cualquier otro. Si bien es probable que los residentes de las grandes regiones metropolitanas tengan acceso a las vacunas, el acceso a aldeas remotas en el noreste rural o en los páramos amazónicos ubicados a dos o tres días de viaje río arriba presenta otro grado de dificultad.



Por ejemplo: tal logística descarta la aplicación a nivel nacional de las vacunas manipuladas genéticamente más avanzadas (como las fabricadas por Moderna, Pfizer o la alemana BioNTech), que requieren almacenamiento en congelación a hasta menos 80 grados centígrados, una capacidad poco frecuente incluso en las ciudades más grandes de América Latina.



Considere también que la mayoría de las vacunas en estudio requieren dos dosis para proporcionar una protección básica, lo que significa que millones de personas deben regresar a las clínicas de salud 15 días después de la primera inyección.



Sin embargo, dado que los investigadores aún no saben cómo la protección contra el covid-19 interactuara con otras vacunas, cualquiera que quiera vacunarse, por ejemplo, contra la gripe estacional tendrá que esperar al menos 30 días. A estas complicaciones se suma la gran cantidad de solicitantes de vacunas que habitualmente no regresan para recibir la segunda dosis, de hasta 10% en algunos estados brasileños, el doble de la tasa máxima de abandono tolerado, y comprometen así su propia protección contra la enfermedad y la de otros.



"Esto es como una operación de guerra", me dijo Carla Domingues, excoordinadora del Programa Nacional de Inmunización de Brasil. "Implica una logística compleja, para lo cual no estoy seguro de que estemos preparados".



Brasil no es el único campo de batalla. Funcionarios colombianos hablan de vacunar a 30 millones de personas contra la covid-19. No se sabe cómo el sistema de salud nacional, que ya está tenso, podrá lograrlo en un país que solo ha vacunado a 2 millones de personas al año durante la última década.



Alejandro Gaviria Uribe, exministro de Salud de Colombia, escribió recientemente que es una operación de escala y complejidad sin precedentes, que supera todos los esfuerzos anteriores por varios ordenes de magnitud.



Puede que la logística ni siquiera sea el problema más difícil. La política polarizada y la oposición a la vacuna también son condiciones subyacentes. Si bien los latinoamericanos parecen menos susceptibles a la lucha contra la ciencia que sus homólogos estadounidenses, una encuesta reciente encontró una creciente "renuencia a las vacunas" entre la población. Hasta 12% de los latinoamericanos se opuso fuertemente a las vacunas, cuando no las rechazó por completo. Otro 15% rechazó al menos algunas vacunas.



La geopolítica partidista y el nacionalismo de las vacunas solo han empeorado la fiebre antivacunación, y algunos conservadores combinan la pseudociencia con la xenofobia. "¿La covid-19 es el producto más duradero hecho en China, y ahora quieren que los brasileños confíen en esta vacuna de Xing Ling?" preguntó maliciosamente un comentarista brasileño ultraconservador. "Tenemos noticias falsas y el movimiento antivacunas. La combinación solo pone a las personas que ya están inseguras en una situación aún más delicada", sostuvo Domingues.



Esto no quiere decir que América Latina esté indefensa. De manera alentadora, a pesar de los ruidosos conspiradores contra las vacunas, la mayoría de las personas en la región aún recurren a la ciencia en lugar de a los políticos o a las Sagradas Escrituras para obtener información sobre la salud. Tres de cada cuatro pacientes dijeron que siguen las recomendaciones de vacunación al pie de la letra, según la Coalición de Inmunización de las Américas. Esa es la conclusión de los profesionales de salud de primera línea de la región, de los cuales 70% ha pasado un promedio de dos décadas en el trabajo.



Las autoridades públicas podrían ayudar sincronizando sus mensajes y directrices sanitarias, o al menos absteniéndose de abrir la boca por cualquier cosa sin importancia. Eso significa menos del mutacionismo cínico del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, ("nadie está obligado a vacunarse") o del juego de acusaciones constitucionales del Congreso peruano en medio de la pandemia, sin considerar la estrechez de mira del nacionalismo por la vacuna del líder mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ("me gustaría ser el primero en recibir una vacuna rusa"). Lamentablemente, no hay vacuna para ese tipo de dolencia.





Por: Mac Margolis

Bloomberg