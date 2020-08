Rapidez en desarrollo de vacunas para covid-19 no sacrifica seguridad

La rápida velocidad a la que los investigadores están desarrollando vacunas contra el coronavirus no significa que la seguridad se esté viendo sacrificada, dijo Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del Gobierno de Estados Unidos.



"La rapidez con la que estamos avanzando se relaciona más con los avances tecnológicos con los que se puede hacer una vacuna incluso antes de comenzar a probarla", dijo Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos.



Fauci ha dicho en numerosas ocasiones que está cautelosamente optimista de que habrá una vacuna contra el covid-19 disponible a fines de este año o principios de 2021. En la entrevista señaló que trabajar con anticipación en asegurar sitios de ensayos y fabricación de la vacuna permite que el proceso avance más rápidamente.



En Estados Unidos, los pacientes comenzaron a fines del mes pasado a recibir dosis de dos vacunas diferentes en ensayos clínicos de fase avanzada, una desarrollada por Moderna Inc. y otra por Pfizer Inc. y BioNTech SE y se estima que varias otras le seguirán pronto.



Fauci dijo que espera que una vacuna tenga una eficacia de, al menos, 70%, pero que si más bien se acerca a entre 50% y 60% de eficacia, "quedaré satisfecho". La vacuna contra el sarampión tiene una eficacia de entre 97% y 98%, sostuvo.



Pfizer y BioNTech han dicho que su objetivo es enviar los datos del ensayo para su revisión regulatoria ya en octubre. También se espera que el mismo mes estén potencialmente disponibles los resultados del ensayo de Moderna.



Dado que entregar los resultados en octubre significa presentarlos varios meses, si no años, antes del plazo típico de desarrollo de una vacuna, existe preocupación de que se esté apresurando el proceso para darle un impulso al presidente Donald Trump antes de las elecciones presidenciales de noviembre.



La administración Trump está encabezando las iniciativas para la vacuna, para lo que creó un programa llamado 'Operación Warp Speed', un nombre que Fauci ha criticado porque, según él, da la impresión de que se está apurando el desarrollo.



La Administración de Medicamentos y Alimentos del país ha dicho que una vacuna debe funcionar al menos en 50% de los pacientes antes de ser aprobada. La administración Trump aún no ha dado a conocer un plan que indique a quien se le administrará primero la vacuna, si es que alguna recibe la aprobación, o como se distribuirán las vacunas.



Por otra parte, Fauci indicó en la entrevista que Estados Unidos debe mejorar sus esfuerzos para realizar pruebas del coronavirus. "Debemos mejorarlo", dijo Fauci respecto del tiempo que demoran en llegar los resultados de algunas pruebas para detectar el covid-19. Los resultados deberían estar listos en 24 a 48 horas, ya que, de no ser así, los tiempos de espera dejan sin propósito el motivo de la prueba, dijo. "No hay excusas, hay que hacerlo".





Bloomberg