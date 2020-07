Medicamento de Regeneron contra coronavirus en fase final de ensayos 

Esta prueba involucrará a 1.850 pacientes hospitalizados y a 1.050 no hospitalizados en Estados Unidos, Brasil, México y Chile, cuyos datos preliminares se esperan para finales del verano boreal.

La compañía farmacéutica Regeneron anunció el lunes que estaba entrando en la última fase de sus ensayos clínicos en humanos de la investigación que realiza para obtener un fármaco que trate y prevenga la covid-19. El medicamento, llamado REGN-COV2, es una combinación de dos anticuerpos que bloquean la "proteína de punta" que usa el coronavirus para invadir las células humanas.



La compañía está llegando a la fase 3 del ensayo, la última, para determinar si su medicamento puede prevenir infecciones entre las personas recientemente expuestas al virus, por ejemplo, a través de otra persona en su hogar.



Este ensayo, realizado conjuntamente con el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos (Niaid), se espera que se aplique a 2.000 pacientes estadounidenses.



"Estamos complacidos de colaborar con Niaid para estudiar el REGN-COV2 en nuestra búsqueda por prevenir la propagación del virus con un cóctel de anticuerpos antivirales que podría estar disponible mucho más rápido que una vacuna", dijo el presidente de Regeneron, George Yancopoulos.



De la misma manera, Regeneron anunció que se estaba llegando a la última fase para determinar la capacidad del cóctel de medicamentos para el tratamiento de pacientes con covid-19 hospitalizados y no hospitalizados. Esto involucrará a 1.850 pacientes hospitalizados y a 1.050 no hospitalizados en Estados Unidos, Brasil, México y Chile, cuyos datos preliminares se esperan para finales del verano boreal.



Los científicos de Regeneron evaluaron miles de anticuerpos cosechados de ratones genéticamente modificados y de humanos, identificando los dos más potentes contra el virus del SARS-CoV-2, que no compitan entre sí. La compañía utiliza una estrategia de anticuerpos múltiples para disminuir las posibilidades de que el virus mute para evadir la acción de bloqueo de un anticuerpo único, un abordaje detallado en un estudio reciente en la revista Science. El año pasado, un cóctel de triple anticuerpo desarrollado por Regeneron demostró ser efectivo contra el virus del Ébola.





AFP