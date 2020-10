Siga estos consejos de bioseguridad si viaja este puente festivo

Los últimos 3 días de la semana de receso escolar comprenden un puente festivo, y si ya tiene las maletas listas para viajar, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones de bioseguridad para que no se exponga a usted y los suyos a un posible contagio de covid-19 durante el viaje.



USO DEL TAPABOCAS



Tanto el Gobierno como las autoridades sanitarias han sido claros en que el uso del tapabocas es una de las claves para evitar que se siga expandiendo la pandemia en el país. Por ello, en cualquier destino al que viaje le van a solicitar el uso de este elemento, ya sea por vía terrestre o aérea.



Incluso, la recomendación es cambiar su tapabocas/mascarilla cada 4 horas si es de único uso o cada 8 horas si es de tela.



Si su viaje es en carro, no se le exigirá el uso del tapabocas dentro del vehículo si se encuentra solo, aunque lo recomendable es siempre tenerlo puesto. Sin embargo, si va acompañado de otros miembros de su familia, todos deben portar el tapabocas.



DISTANCIAMIENTO SOCIAL



Las medidas de distanciamiento social se siguen manteniendo a lo largo del territorio nacional, por lo que propenda por seguirlas y no entrar a lugares con alta afluencia de personas.



Tanto en aviones como en transporte público, siga las indicaciones que establecen las empresas para que cuide de su salud y la de su familia.



PRUEBA DE COVID-19



Si va a ingresar a Colombia, tenga en cuenta que le van solicitar una prueba PCR para covid-19 con resultado negativo no superior a las 96 horas previas al vuelo, contadas a partir del momento en que se realizó la prueba.



Tenga en cuenta que si presenta algún tipo de síntomas, pese a que su prueba salga negativa, a la hora del embarque podrían denegarle el acceso.



Cada destino tiene unos requerimientos específicos, por lo que es importante consultarlos en la web gubernamental de cada país.



COMPRUEBE MEDIDAS EN HOTELES



Verifique que el hotel en donde va a hospedarse cumpla con los protocolos de bioseguridad que los gobiernos han establecido para este tipo de establecimientos, entre ellas:



1. La limitación del contacto físico entre los huéspedes

2. Constante verificación de síntomas al interior del lugar

3. Buena ventilación de las habitaciones y espacios comunales

4. Permanente limpieza y desinfección del hotel



REVISE EL MAPA DEL CORONAVIRUS



Mientras haya riesgo por la covid-19 es recomendable consultar en la página web del Ministerio de Salud el mapa de infección por departamentos y replantearse si es mejor ir o no a un destino para este puente.



En ese sentido, la Coronapp también puede resultar una herramienta útil y se puede descargar desde su celular. Allí, además de presentar su reporte de salud, puede también verificar las zonas afectadas y personas cercanas con diagnóstico positivo para covid-19 y monitorear en tiempo real datos recopilados por el Centro de Operaciones de Emergencias del Instituto Nacional de Salud (INS).





