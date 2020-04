Un nuevo desafío para la vacuna contra el covid- 19

El responsable de una de las mayores compañías de vacunas del mundo dice que Europa tiene que despertar al reto de fabricar suficientes vacunas de coronavirus para frenar la pandemia.



(Optimismo por encontrar una vacuna contra el coronavirus este año).

Mientras que otros hablan sobre el momento y los detalles de cómo desarrollar dicha vacuna, el responsable ejecutivo de Sanofi, Paul Hudson, mira más allá, hacia la capacidad del continente para producir un volumen suficiente para satisfacer la demanda.



"Hay menos preocupación por encontrar una vacuna con éxito que por fabricar los volúmenes necesarios", dijo Hudson a los medios el viernes.



(Lograr una vacuna, el punto de inflexión contra la covid-19).



"La mayor historia que no se está contando en Europa en este momento es la de la cifra de dosis".



Sanofi está trabajando con su competidor GlaxoSmithKline Plc para desarrollar una vacuna contra el nuevo coronavirus, compitiendo contra otros farmacéuticos gigantes como Johnson & Johnson y firmas de biotecnología más ágiles como Moderna Inc.



La mayoría quiere tener una inyección disponible en algún momento del año próximo.

Estados Unidos podría estar en condiciones de vacunar primero, según Hudson, gracias a la Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado, una agencia gubernamental que respalda el desarrollo de vacunas.



No hay una coordinación similar en Europa. "No queremos llegar al próximo verano y no tener suficientes vacunas para Europa", dijo Hudson.



Sanofi ha hecho propuestas a los principales países y a la Comisión Europea para hacer frente al problema de fabricación, dijo, sin dar más detalles.



El impulso de producción debe comenzar pronto para garantizar dosis suficientes, dijo. Si los datos llegaran en junio del próximo año, "no se puede esperar hasta junio para comenzar a fabricar", dijo. "Hay que comenzar a fabricar en enero".



Wellcome Trust, del Reino Unido, ha dicho que se necesitaran alrededor de US$8.000 millones este mes para financiar el desarrollo de medicamentos, vacunas y otras herramientas para combatir el virus.



Se necesitara mucho más que eso para fabricar suficientes dosis para satisfacer la demanda global y garantizar que nadie se queda atrás, dijeron los funcionarios de la organización a los periodistas a principios de esta semana.



"Tenemos que comenzar a construir nuevas instalaciones de fabricación ahora, en lugar de cuando quede claro que hay una vacuna candidata que es segura y efectiva", dijo Charlie Weller, jefe de vacunas de Wellcome, en una llamada.



Bloomberg