Una vez aprobada, EE. UU. comenzará a distribuir la vacuna en 24 horas

Las primeras dosis de la futura vacuna contra la covid-19 serán distribuidas de manera gratuita en Estados Unidos en 24 horas después de que la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA, en inglés) apruebe su efectividad y certifique que es segura. "Tendremos las vacunas siendo trasladadas a los sitios de distribución en 24 horas", afirmó este martes el teniente general Paul Ostrowski, que supervisa la logística de la Operación Warp Speed (Máxima Velocidad), lanzada por el Gobierno para acelerar los esfuerzos para contener la pandemia. En este operativo colaboran el Departamento de Defensa con el de Salud y Servicios Humanos (HHS, en inglés) y empresas del sector privado.



Aun así, Paul Mango, el vicejefe de gabinete para política en el HHS, apuntó que todavía no tienen claro cuándo habrá una vacuna, pese a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho en varias ocasiones que podría estar lista antes de las elecciones del 3 de noviembre. "Estamos tratando con un mundo lleno de gran incertidumbre. No sabemos cuándo tendremos una vacuna, desconocemos las cantidades, no conocemos la eficacia de esos vacunas", dijo Mango.



El responsable subrayó que "este proyecto es realmente bastante extraordinario y logísticamente complejo, y (hay) muchas incertidumbres ahora": "Creo que el mensaje que queremos dejarles con esto es que estamos preparados para todas esas incertidumbres". Asimismo, "ningún estadounidense tiene que pagar ningún centavo de su bolsillo para obtener la vacuna y estamos muy cerca de esa aspiración ahora", prometió.



El Gobierno publicó este miércoles dos documentos con el plan de la Administración para distribuir las futuras vacunas. En este marco, ha enviado un informe al Congreso y un manual a las autoridades estatales y locales con un plan en detalle sobre la disponibilidad de la futura y vacuna y su distribución.



Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) han comunicado a funcionarios de Salud de los cincuenta estados que estén listos para distribuir la futura vacuna a trabajadores sanitarios y otras personas de grupos prioritarios tan pronto como el 1 de noviembre, según el diario The Washington Post.



En una audiencia ante el Comité de Asignaciones del Senado de Estados Unidos, el director de los CDC, Robert Redfield, estimó que "la vacuna estará inicialmente disponible en algún momento entre noviembre y diciembre, pero (será) un suministro limitado y tendrá que ser priorizado". "Primero serán aquellos equipos de atención de urgencia y los que están en mayor riesgo de fallecer, y luego se expandirá", dijo. "Si me preguntan cuándo estará disponible de manera general para el público estadounidense, podremos comenzar a aprovechar la vacuna para volver a nuestra vida normal, creo que probablemente mirando el tercer, finales del segundo trimestre, tercer trimestre de 2021", indicó Redfield, quien no obstante defendió que actualmente la mejor arma contra la covid-19 son las máscaras faciales.



Estados Unidos es el país del mundo más afectado por la pandemia, con 6,6 millones de casos detectados y más de 196.000 fallecidos, de acuerdo a los datos independientes de la Universidad Johns Hopkins.





EFE