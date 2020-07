Casi 10.000 personas ya recibieron la vacuna de Astra-Oxford

Casi 10.000 personas en el Reino Unido recibieron una vacuna experimental contra el covid-19 de AstraZeneca Plc y la Universidad de Oxford, un paso clave para encontrar una vacuna que ayude a controlar la pandemia.



AstraZeneca también administrará vacunas a 5.000 voluntarios en un estudio de etapa avanzada en Brasil y puede ampliar el tamaño de sus estudios allí, dijo el director ejecutivo, Pascal Soriot, en una entrevista con Bloomberg TV. Se están inscribiendo voluntarios en Sudáfrica y está por comenzar una prueba en Estados Unidos.



La vacuna AstraZeneca-Oxford se encuentra entre las que lideran la carrera para desarrollar una inmunización contra la pandemia de coronavirus, que ha cobrado la vida de casi 670.000 personas en todo el mundo.



El fabricante de medicamentos del Reino Unido venderá la vacuna al costo durante la crisis y fijará un precio bajo en los países pobres y de ingresos medios cuando el brote esté bajo control, dijo Soriot. Las naciones más ricas tendrán que pagar más, dijo. "Tenemos la intención de obtener una ganancia, pero una ganancia razonable, en los países más ricos", dijo en la entrevista. "Nuestros precios serán apropiados, serán razonables, porque realmente queremos que las personas puedan vacunarse".



Soriot no dijo cuánto costaría la vacuna de Astra. La semana pasada, el Gobierno de Estados Unidos dijo que llegó a un acuerdo de 1.950 millones de dólares para comprar 100 millones de dosis de una vacuna a Pfizer Inc. y BioNTech SE si la aprueban los reguladores. Eso sugiere un precio de 19,50 dólares por dosis, o 39 dólares por un régimen de dos dosis, aunque el Gobierno la proporcionará de forma gratuita al público.



Al igual que GlaxoSmithKline Plc, Soriot dijo que la compañía buscaría la orientación de la Organización Mundial de la Salud para determinar cuando haya concluido la pandemia.



Astra, un actor clave en la respuesta, también está probando dos de sus medicamentos, Calquence y Farxiga, para el tratamiento del covid-19. Se espera que la inscripción en el estudio de Calquence termine a mediados de agosto y la primera lectura se realice en septiembre, dijo Jose Baselga, jefe de investigación oncológica de Astra, en una entrevista. Se han reclutado varios cientos de pacientes en todo del mundo para el estudio Farxiga, dijo el jueves Mene Pangalos, jefe de investigación biofarmacéutica.



Soriot indicó que la necesidad de vacunas para prevenir el coronavirus puede durar años. El virus puede haber llegado para quedarse, como la gripe, dijo en la entrevista televisiva.



El director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, también ha dicho que la demanda de vacunas contra el coronavirus puede perdurar. Astra se comprometió a entregar 30 millones de dosis de vacunas al Reino Unido en septiembre y 100 millones a finales de año, y también tiene acuerdos de suministro con Estados Unidos y la Unión Europea. El fabricante de medicamentos está en conversaciones para suministrar vacunas a Japón, Brasil y Corea del Sur, dijo Soriot.



Las preocupaciones sobre el mortal virus han llevado la carrera internacional por la protección a un nuevo nivel: el Reino Unido acusó a Rusia de realizar ataques cibernéticos a los desarrolladores de vacunas. Las autoridades rusas han negado las acusaciones y AstraZeneca dijo que no hay evidencia de que se haya visto afectada. "No hemos visto ninguna señal de que hayamos sido pirateados en el contexto de esta vacuna", dijo Soriot.





Bloomberg