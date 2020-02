Así está la movilidad en Bogotá en una nueva jornada de paro

Este jueves Bogotá vivirá una prueba de fuego en la movilidad. A la protesta de conductores de transporte de carga, que ya cumplen cuatro días, se suma la jornada de protestas de Fecode.



(Todo lo que debe saber del paro de profesores del 20 y 21 de febrero).



Siga aquí cómo avanza la movilidad, minuto a minuto.



12:18 p.m. Desvíos de rutas alimentadoras del Portal Tunal por la Av. Villavicencio por manifestación que afecta la operación en la Av. Boyacá con Cra. 73D.



12:05 p.m. Se registran bloqueos intermitentes en la calle 80 (kilómetro 1.5) en sentido oriente - occidente.



12:00 m. Se registra manifestación en la Autopista Norte con calle 205, sentido norte - sur, a la altura de la Escuela Colombiana de Ingeniería.



11: 35 a.m. Se registra manifestación en la avenida La Esperanza con carrera 60, sentido occidente - oriente.



11:00 a.m. Concentración de transportadores de carga a esta hora:



▪️Cr.7 con calle 171B

▪️Av. Boyacá con Cl. 71 sur

▪️Cl.13 con Cr.138

▪️Cl.63 sur con Cr.103

▪️Vía Suba-Cota km 7

▪️Vía La Calera, km 4,5

▪️Av. Caracas con Cl.63 sur

▪️Cr. 17c con Cl.80 sur



10:43 a.m. Profesores bloquean la Av. Chile en ambos sentidos a la altura de la calle 72. Se espera que a las 11 de la mañana la manifestación salga de este punto hacia el Ministerio de Trabajo.



10:30 a.m. Se presentan manifestaciones con afectación vial en la calle 63 con carrera 16.



Desvíos en la carrera 16 al norte hasta la calle 66. Luego al oriente hasta la avenida Caracas o carrera 13.



10:15 a.m. Afectación de TM por la autopista Sur



Transmilenio informa que se registran movilizaciones por la troncal NQS SUR, a la altura de la estación San Mateo en ambos sentidos. No hay paso para la flota. Los buses realizan retornos en la estación Terreros.



9: 40 a.m. Se presentan manifestaciones con afectación en la Calle 72 con Carrera 11.



7:15 a.m. Bloqueos intermitentes en TM



Transmilenio informó sobre bloqueos intermitentes por volquetas en la arenera (salida de Portal Usme). Así mismo, hay movilización de vehículos de carga pesada en calle 80, sentido oriente- occidente. Afecta buses duales y alimentadores.