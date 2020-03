Restringen entrada de extranjeros al país

Archivo particular

El presidente Iván Duque acaba de anunciar en Twitter el cierre del país a la llegada de extranjeros. En su cuenta, escribió: "Me permito informarle al país: a partir de este 16 de marzo, se restringe el ingreso al país de personas no nacionales y no residentes en Colombia. Todos los pasajeros colombianos y residentes extranjeros tendrán aislamiento preventivo obligatorio por 14 días".



El viernes, el mandatario había ordenado el cierre de la frontera con Venezuela, como otra medida de seguridad ante la expansión del coronavirus en el país.

El MInisterio de Salud de Colombia confirmó 10 nuevos casos de coronavirus en el país este domingo en la mañana, elevando el número total de contagiados a 34 personas.



La distribución geográfica total es la siguiente: 13 casos en Bogotá, 7 en Medellín, 3 en Neiva, 3 en Cartagena y de a uno en Rionegro, Buga, Palmira, Meta, Manizales, Cúcuta, Dosquebradas (Risaralda) y Cali.