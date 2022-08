Nueva tendencia: las oficinas de vuelta a la presencialidad

La presencialidad en las oficinas es hoy la tendencia. Según la última encuesta de Pulso Social del Dane, a finales de julio, el 91% de las colaboradores de 23 ciudades dijo que la última semana no trabajó remotamente desde su casa.



El porcentaje aumentó en el caso de los hombres (92,5%) y fue menor para las mujeres, con el 89,6%. Eso, pese a que la mayoría de los trabajadores preferiría seguir laborando desde su hogar.



Cuando se les pregunta si en el siguiente mes quisieran continuar en esa condición, el total (83,9%) responde afirmativamente, en tanto que el resto dice que no.



En el caso de los hombres el porcentaje de respuestas favorables al trabajo remoto llega a 68,5% pero en la población femenina aumenta a 91,5%.



La decisión de las empresas a de que su personal retorne a la presencialidad luego de la pandemia y los altibajos que ha tenido la Covid-19 en las ciudades, es corroborada por expertos que anotan las razones que asisten a las organizaciones para retomar sus sedes como punto de encuentro con los equipos.



Eliana López, directora de Michael Page, se refiere a un aumento significativo a lo largo del 2022.



“Muchas empresas a pesar de haber funcionado bien en modelos virtuales prefieren optar por los modelos que conocíamos de presencialidad 100%”, comenta.



Igualmente, señala que para algunos casos “es cuestión de tener control sobre el trabajo de sus empleados o poder administrar mejor a toda su población presente y no tener una parte virtual y otros presencial; y para otros, hay unas implicaciones tecnológicas y normativas laborales que no pueden asumir”, indica.



Aunque considera que es difícil responder con exactitud qué tanto se ha dado el regreso a las oficinas, afirma que “me atrevo a decir que el modelo hibrido es el que está encabezando las modalidades de presencialidad, así sea cuatro días en oficina y uno en casa”.



Las empresas nacionales, familiares y de manufactura son las que tienen modelos con mayor presencialidad. Y, en el lado opuesto, multinacionales y sobre todo empresas de tecnología son las que presentan modelos más flexibles, dice la directora de Michael Page.



NUEVOS MODELOS DE USO



Vanessa Montoya, People Partner Marsh , coincide en que el regreso a las oficinas es una realidad en Colombia, pero apunta que las organizaciones buscan resignificarlas como espacios de encuentro.



“Sabemos que es un hecho que no será como antes y estamos diseñando nuevos modelos que promueven el uso de las oficinas”, comenta.



A su juicio, lo que pasa en la actualidad es que los equipos han definido días de trabajo en oficina para hacer reuniones, trabajo colaborativo, cohesión del grupo.



Igualmente, Vanesa Montoya advierte que las empresas que han logrado un nivel de claridad en sus procesos y madurez en los equipos han podido manejar estos nuevos modelos de una manera más efectiva. Esto, afirma, depende de las necesidades de cada negocio, ubicando en el centro la experiencia del colega.



Sobre la conveniencia de la presencialidad y respecto a una proporcionalidad con el trabajo remoto, la experta dice que no existen las verdades absolutas. Todo depende de cada empresa, de cada negocio y cada uno encuentra las mejores formas para trabajar.

“Sin embargo, reconocemos que en las oficinas se generan dinámicas entre las personas y los equipos que promueven la cultura organizacional”, subraya.



En ese orden de ideas, el espacio físico tradicional es lo que parece que va a tener una evolución y no son como se conocían antes de la pandemia. “Hemos buscado que el espacio físico promueva las relaciones colaborativas, la creatividad y el balance de los colegas”, señala Vanesa Montoya.



Juan Carlos Delgado, country manager de Cushman & Wakefield, dice que una vez finalizada la emergencia sanitaria el regreso a las oficinas cada vez es más evidente. A su juicio, esto se explica por los costos que representa mantener a los colaboradores en home office, ya que esto implica adecuar ergonómicamente los espacios de trabajo en casa y la mayoría de las empresas no ven necesaria esta carga operativa adicional, dado que cuentan con la capacidad instalada en las oficinas.



El ejecutivo cree que la mayoría de las empresas aun no tienen políticas claras de cómo será este regreso y están revisando la justa medida. Dice que hoy, 95% de las empresas han optado por el modelo hibrido, bajo tres figuras: tres días en la oficina y dos en casa, dos días en la oficina y tres días en casa y, finalmente, cuatro días en la oficina y uno en casa. El 75%, advierte, se inclina por tres días en la oficina y dos en casa.



Para el experto, este modelo no se prevé como definitivo y todavía hay un largo camino para optar por lo más conveniente. Esto, una vez se cuente con un panorama más claro con la evolución de la viruela del mono. Entonces, se sabrá si se afectará la evolución de este regreso o no.



Juan Carlos Delgado, plantea que, por otro lado algunas empresas están generando incentivos para que este regreso a las oficinas se presente de forma orgánica. Por ejemplo, han rediseñado los espacios físicos con un espíritu más colaborativo, suministran bonos para almuerzo, certifican los sitios de trabajo como espacios bioseguros, ofrecen bonos de gasolina y de estacionamiento para motivar al personal para que regrese con ánimo.



