Nueva Zelanda recibirá a 1.000 estudiantes internacionales

Nueva Zelanda, uno de los destinos educativos internacionales más apetecidos anunció recientemente una excepción para recibir a 1.000 estudiantes de diferentes países, que habían tenido que suspender sus estudios debido a la crisis sanitaria.



(Así puede aplicar a las becas que ofrece el gobierno de Nueva Zelanda).

Frente a esta decisión, Education New Zealand (ENZ), la agencia del gobierno neozelandés a cargo de la educación internacional, celebra el anuncio realizado por el Ministro de Educación, Chris Hipkins, que permite excepciones en la frontera para que hasta 1.000 estudiantes internacionales de educación terciaria, puedan regresar para completar sus estudios. Esta medida se suma a la excepción anterior, que otorgó el retorno a 250 estudiantes de doctorado y maestría.



En la actualidad, el número de estudiantes colombianos que eligen a Nueva Zelanda para fortalecer sus habilidades profesionales ha crecido en un 35% durante los últimos cinco años. Esto se debe al excelente nivel educativo que se ofrece allí, pues las ocho universidades del país oceánico se encuentran rankeadas entre las mejores 500 del mundo, según el QS World University.



El retorno seguro de pequeños grupos de estudiantes, hace parte del Plan de Recuperación para la Educación Internacional del Gobierno, el cual, para Grant McPherson, director ejecutivo de ENZ, aporta una amplia gama de beneficios al país kiwi.



“Nueva Zelanda ha crecido gracias a la diversidad de perspectivas que los estudiantes internacionales aportan a nuestras aulas, salas de conferencia y comunidades. En retribución, hemos querido brindar una preparación enfocada en el futuro, que sea relevante para quienes buscan responder a los impactos de las tendencias globales y los disruptores, como el COVID-19, que están remodelando el mundo”, comenta McPherson.



Los estudiantes elegibles serán quienes estén inscritos en instituciones de estudios terciarios que incluyen universidades, politécnicos / institutos de tecnología, wānanga y establecimientos de capacitación privados. Su regreso a Nueva Zelanda se dará en fases para administrar la demanda en las instalaciones del MIQ (Managed Isolation and Quarantine).



Los encargados de seleccionar y nominar a los candidatos son las mismas instituciones educativas que identificarán quiénes cumplen con los criterios. Para ser elegibles los estudiantes deben tener o haber tenido una visa válida para estudiar en 2020 y haber estudiado en Nueva Zelanda en 2019 o 2020 para obtener su cualificación, y regresar para completar sus estudios con su institución actual. Los estudiantes no necesitarán solicitar plazas.



"Estamos muy contentos de ver que el Gobierno avanza en el regreso seguro de los estudiantes internacionales al país, es un buen paso y esperamos dar la bienvenida a más personas tan pronto como sea el momento adecuado. Este anuncio no solo indica el compromiso del gobierno con el sector de la educación internacional, sino también con los estudiantes internacionales afectados por la pandemia”, agrega McPherson.



Finalmente, las personas que busquen o quieran ingresar a Nueva Zelanda deberán seguir todos los requisitos de salud y seguridad de Covid-19, incluida una estadía de 14 días en instalaciones controladas de aislamiento y cuarentena MIQ.