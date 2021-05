‘Nuevas economías van de la mano con el cambio social’

Morgan Simon, quien se ha desempeñado como académica invitada de la Universidad de Harvard, colaboradora de las Naciones Unidas y analista de los fenómenos que impactan la economía mundial, llega a Colombia con su primer libro: ‘Impacto real: las nuevas economías del cambio social’, el cual tiene un objetivo claro: abogar por la inversión de impacto para hacer un bien de forma correcta.



Con más de 20 años de experiencia, Simon es una reconocida líder en la inversión de impacto y ha dedicado su vida a construir vínculos entre las finanzas y la justicia social. Gracias a su gestión, ha influido en la toma de decisiones sobre más de $150 mil millones de dólares provenientes de dotaciones, familias y fundaciones.



“Con ‘Impacto Real’ quiero enseñarle a las personas que existen maneras de invertir y de tener un impacto real: asegurándonos que las comunidades están involucradas en la toma de decisiones y en la participación propietaria del proyecto, que los inversores añaden más valor del que extraen y que los riesgos y los recaudos se balancean entre los inversores y las comunidades”, señala la autora.



Su interés por presentar este libro nació de que la mayoría de las personas no saben qué hacer con el dinero y muchas veces lo ponen en el banco o con algún asesor financiero, y después asumen que ya no es suyo, porque tiene ya otro potencial con otros factores: el social y el medio ambiente.



“Enfocado en estudios de casos verdaderos y de primera mano, este libro es una llamada de alerta para que logremos inversiones más efectivas y socialmente conscientes”, añade Morgan Simon.



¿NO SOLO PARA LOS RICOS?



De acuerdo con la autora, las personas están aprendiendo que el consumo consciente no solo significa saber de dónde sale el café o los huevos que compramos, sino también saber dónde pasa la noche el dinero.



“Toda persona que tenga una cuenta de banco es un inversor y participa de forma implícita en la economía mundial. Todos podemos ayudar a crear un mundo más justo y equitativo si nos aseguramos de que nuestros activos están alineados con nuestros valores al cambiar dónde hacemos nuestras transacciones bancarias, dónde ahorramos y dónde invertimos”, continua la escritora.



Así las cosas, el libro señala que no basta con cumplir con algún requisito de ayuda “social”, sino que es necesario convertirse en consumidores vigilantes de la inversión de impacto y asegurarse de que los productos no fomenten el extractivismo y que tengan un impacto real.



El libro, que ya se encuentra en librerías de forma física o en las diferentes tiendas en línea en formato digital, llevará al lector a cuestionarse qué pueden hacer los pequeños inversores para participar de la inversión de impacto.