Nuevas formas de verificar información con la búsqueda de Google

La gente visita Google para encontrar información rápidamente, para profundizar y comprender temas complejos, y para diferenciar los hechos de la ficción. Así mismo, la búsqueda de Google ayuda a las personas a encontrar información de alta calidad alrededor del mundo, de una variedad de fuentes diversas y creíbles, y encontrar nuevas perspectivas para ayudarles a comprender mejor las noticias.

Pero filtrar todo el contenido disponible en la web puede ser abrumador, especialmente cuando está tratando de determinar en qué información puede confiar.

El Día Internacional de Verificación de Hechos, es un llamado a la acción, ya que en esta época, casi todas las personas se han visto en la necesidad de darse a la tarea de verificar hechos para comprobar una afirmación o una fuente. Todas las personas deben tener las herramientas que necesitan para encontrar información en la que puedan confiar. Es por eso la plataforma creó herramientas que le ayudan a evaluar la información que encuentra en línea y a ampliar el rango de información útil que puede encontrar.

Cuando busca en Google, es probable que vea resultados de varios sitios web y fuentes que reconoce, tal vez sea su tienda favorita o un blog que lee regularmente. Pero también puede haber sitios o fuentes con las que no se haya encontrado antes o que no sean tan familiares. Para ayudar a las personas a evaluar la información y comprender de dónde viene, la función acerca de este resultado estará disponible en todos los idiomas donde la Búsqueda opera a nivel mundial en los próximos días.

Ahora, ya sea que esté buscando, verá tres puntos junto a la mayoría de los resultados en la Búsqueda de Google. Hacer clic en esos tres puntos le da una manera de saber más sobre de dónde proviene la información que está viendo y cómo nuestros sistemas determinaron que sería útil para su consulta. Con este contexto, puede tomar una decisión más informada sobre los sitios que desea visitar y qué resultados serán más útiles para usted.

Detecta brechas de información

A veces, simplemente no hay mucha información para mostrar en una búsqueda, o los resultados están cambiando rápidamente, y ese también puede ser un contexto importante para las personas. Para abordar estas brechas de información, la Búsqueda de Google mostrará automáticamente avisos de contenido en situaciones en las que un tema está evolucionando rápidamente. Recientemente la plataforma lanzó avisos similares que se activan cuando los sistemas simplemente no tienen una alta confianza en la calidad general de los resultados disponibles. Ahora, estamos ampliando los avisos de falta de información de calidad a nuevos idiomas en los próximos meses, incluyendo alemán, francés, italiano, español y japonés.

Esto no significa que no haya información útil disponible, o que un resultado en particular sea de baja calidad. Estos avisos proporcionan contexto sobre todo el conjunto de resultados en la página, y siempre puedes ver los resultados de tu consulta, incluso cuando el aviso está presente.

Invirtiendo en verificación de datos



La desinformación es un problema complejo y global que afecta a los ciudadanos y ciudadanas de todas las edades que necesitan información confiable y oportuna para tomar sus decisiones políticas, de salud y económicas, entre otras. Por eso desde Google, y de la mano de Chequeado en Hispanoamérica, estamos implementando desde 2022 un programa en el que 50 chequeadores de la región y profesores de periodismo están adquiriendo herramientas de fact-checking, y herramientas para su enseñanza, ambas necesarias para formar a otros periodistas y estudiantes en verificación del discurso y desinformación.

Finalmente, el año pasado Google y YouTube anunciaron una subvención de $13,2 millones de dólares a la Red Internacional de Verificación de Datos para lanzar un nuevo Fondo Global de Verificación de Datos. Ese fondo se abrirá en los próximos días y apoyará a más de 130 organizaciones de verificación de datos de 65 países cubriendo más de 80 idiomas. Ampliando el trabajo anterior para abordar la desinformación, esta es la subvención más grande de Google y YouTube para la verificación de hechos.