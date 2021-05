Nuevas políticas de WhatsApp empiezan a regir desde este sábado

Archivo particular

Los términos no incluyen compartir mensajes privados y contactos con Facebook.

Este viernes se cumplió el plazo máximo para que los usuarios de WhatsApp, la aplicación de mensajería más importante del mundo, aceptaran las condiciones que la empresa impuso en su nueva política de privacidad, la cual entrará desde este sábado, finalmente, en vigencia.



(WhatsApp posterga cambios en sus políticas de servicio y privacidad).

Vale aclarar, que el anuncio se había hecho en el mes de enero y establecía, en primera instancia, que las condiciones se aplicarían desde el 8 de febrero. No obstante, ante la controversia que generó la decisión, la firma que es propiedad de Facebook, movió el plazo hasta hoy, 15 de mayo.



Estas nuevas políticas permitirán combinar la información de los usuarios de la ‘app’ con Facebook y así obtener información para mejorar su publicidad dirigida. Es decir, WhatsApp busca recibir y compartir información con otras empresas de Facebook para mejorar su oferta.



(SIC investigará si WhatsApp cumple estándar de protección de datos).



Así, la red social conocería los números de teléfono que se utilizan, información del dispositivo móvil, el estado de la batería, la dirección IP y la zona horaria. Sin embargo, la empresa ha sido enfática en que ninguna de las compañías tendrá acceso a mensajes privados, listas de contactos o grupos y a la geolocalización compartida. A partir de hoy, aunque que no se limitarán las funcionalidades de la aplicación, “varias semanas” en adelante se empezarán a enviar “recordatorios persistentes” a aquellas personas que no hayan aceptado los nuevos términos.



Luego de esto, progresivamente se irían perdiendo opciones como la de acceder a la lista de chats, o iniciar conversaciones, en principio, lo que más adelante terminaría en la negación para recibir llamadas y notificaciones.



A nivel mundial, con respecto a la norma, el martes de esta semana la autoridad de protección de datos de Hamburgo, en Alemania, le ordenó a Facebook suspender durante tres meses la utilización de los datos que le transfiera WhatsApp, tras una polémica modificación de las condiciones de confidencialidad de esta plataforma.



De otro lado, y como se confirmó al principio del anuncio de las políticas de privacidad de la ‘app’, sus nuevos términos han ocasionado que mucho usuarios a nivel mundial migren hacia otras plataformas como Signal y Telegram.



“En los primeros cuatro meses de 2021, las instalaciones de Telegram aumentaron 98% año tras año, a más de 161 millones, mientras que Signal vio cómo sus descargas por primera vez aumentaron 1.192% interanual, a 64,6 millones”, expresó la firma medidora, Sensor Tower. Asimismo, las instalaciones mundiales de WhatsApp disminuyeron un 43% interanual durante el período de enero a abril, aunque aún superaron a sus competidores, alcanzando aproximadamente 172,3 millones.



La especialista señala, sin embargo, que incluso antes de su política de privacidad la plataforma vio un descenso por la llegada de la pandemia, pues en abril de 2020 registró aproximadamente 55,2 millones en el mundo, un 28% menos que los 76,5 millones de marzo.