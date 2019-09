Nueve de cada 10 hogares quiere electricidad con energías renovables

Nueve de cada 10 hogares colombianos (91,2%) quieren que la energía eléctrica que llegue a su hogar, sea de Fuentes de Energía Renovable No Convencionales (FNCER).



Así lo señala un estudio realizado por el Panel de Hogares de Nielsen, para la Asociación de Energías Renovables, SER Colombia.



La principal razón por la cual los hogares colombianos quisieran que la energía eléctrica que consumen en sus hogares provenga de Fuentes de Energía Renovable No Convencionales, es porque consideran que son amigables con el medio ambiente (90%).



El precio también se convierte en un factor determinante, pues un 40,79% de los hogares señalaron su interés por una energía que tendría mejor costo.



Solo un 11,7% de los encuestados señaló que le gusta probar nuevos servicios dentro de su hogar.



“Los resultados de esta encuesta nos muestran como los consumidores colombianos están cada vez más preocupados por los impactos en el medio ambiente y cómo ven en las Energías Renovables como el sol y el viento, una opción que no sólo contribuye a mitigar los impactos en la huella de carbono, sino que les permitirá tener un sistema más confiable y seguro”, señaló Germán Corredor, director ejecutivo de SER Colombia.



LAS RENOVABLES Y EL BOLSILLO



Un dato interesante dentro de la encuesta revela que más de la tercera parte de los hogares estarían dispuestos incluso a pagar más por la energía que consumen, si ésta proviniera de Fuentes de Energía Renovable No Convencionales.



De este grupo, 7 de cada 10 encuestados estarían dispuestos a pagar hasta un 10% más de lo que pagan actualmente en su factura, al saber que su consumo provendría de fuentes de energías limpias.



Un 10% estarían dispuestos a pagar más del 10 por ciento. Sin importar el Nivel Socio Económico, 92,3% de los hogares quisieran tener energías renovables no convencionales si estás llegaran a abaratar el costo del servicio.



Mientras que un 93,9% de los hogares manifestó su interés en solicitarlas al enterarse que son amigables con el medio ambiente y que contribuyen a reducir las emisiones de carbono.



De este 93,9% que respondieron positivamente, la mitad de las personas encuestadas señalaron que incluso lo harían si fuera más costosa.



A pesar de que el país no cuenta aún con las energías renovables no convencionales como complemento a la matriz, 66,2% de los hogares colombianos creen que tener esta fuente generadora de energía eléctrica hará el sistema más confiable y seguro.



De acuerdo con los resultados del estudio, la energía eléctrica es un servicio muy importante para el hogar (95,1%).



La encuesta le planteó a los hogares 7 temas puntuales para medir el impacto de los mismos, en caso de que el país tuviera que enfrentarse a un racionamiento de energía. Los hogares encuestados, calificaron de 1 a 5 su nivel de preocupación, siendo 5 el nivel más alto, mostrando que temas como no contar con los servicios básicos en el hogar (76,2%), la inseguridad (71,2%), la pérdida de empleos (69,9%), el aumento de precios de la energía (69,7%), y el aumento de precios en general (69,6%), son los temas de mayor impacto y preocupación.



Mientras que temas como la competitividad del país (35,8%) o la falta de entretenimiento (31,9%) pasan a un segundo plano. Un 91,6% de los hogares quisieran que su proveedor les diera la opción de tener fuentes renovables como una opción para su servicio de energía eléctrica.



Incluso, un 90,5% desearía tener un dispositivo como un panel solar para producir su propia energía.



Sobre la encuesta La encuesta del Panel de Hogares de Nielsen, fue contratada por la Asociación de Energías Renovables, SER Colombia, para indagar el conocimiento de los colombianos sobre las energías renovables no convencionales.



El estudio fue realizado entre el 15 de julio y el 3 de agosto de 2019 en las 5 principales ciudades del país Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Medellín.



La muestra contó con la participación de 1.074 hogares, de 4.863 con que cuenta el Panel de Hogares de Nielsen, sobre un universo de 5’358.713 hogares en el país. Fueron encuestados hogares de Nivel Socio Económico 1, 2, 3 y 4.