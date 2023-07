Estas son las expresiones más comunes del nuevo 'spanglish' en EE. UU.

Se ha conocido un nuevo dialecto del inglés desarrollado por los inmigrantes que llegan a Miami, en el sur de Estados Unidos.



Un estudio liderado por Phillip Carter, un profesor de Lingüística y de Inglés de la Florida International University (FIU), ha descubierto su existencia y ha logrado determinar sus causas, además de identificar las nuevas expresiones usadas con frecuencia.

Seguro muchas veces escucho sobre el 'spanglish', una combinación de inglés con español. Pues bien este nuevo dialecto es una nueva forma de 'spanglish' y su característica principal es que nace de la traducción literal del español al inglés.



Según datos del estudio, este es un fenómeno producto de la migración, pues cuando un inmigrante esta aprendiendo un idioma nuevo en un país totalmente diferente busca o conecta con los conocimientos de su propia lengua y se esperaría que poco a poco se acople al nuevo idioma, sin embargo, se ha descubierto que crean nuevas expresiones que no desaparecen, al contrario se enseñan de generación en generación.



"Fue interesante ver que algunas se transmitían a sus hijos y a sus nietos. No todas, pero algunas permanecen. Por eso nos referimos a esto como un dialecto, algo que la gente aprende como primera lengua y que incluye algunos de estos rasgos influenciados por el español", dijo el profesor Carter.



La realidad es que cada vez más hablantes del español llegan a Estados Unidos. Según el censo estadounidense, el 69,1 % de la población del territorio de Miami es hispana.



Esto solo significa que es natural que exista una convivencia entre el español y el inglés.



En definitiva los flujos migratorios han aumentado y esto implica un encuentro intercultural que incluye, por supuesto, conocer y adaptar los idiomas.

Las nuevas expresiones

Ahora bien, ¿qué expresiones hacen parte de este nuevo dialecto? Según la investigación estas serían algunas de las transformaciones:



- 'Bajar del carro', se convierte en 'get down from the car' y no 'get out of the car.

- 'Pon la luz', sería en el nuevo dialecto 'put the light' en vez de 'turn on the light'.

- 'Hacer cola', se convierte en 'make the line' sustituyendo a 'get in line'.

- 'Hacer una fiesta' sería 'make a party' en lugar de 'throw a party'.



