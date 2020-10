Así se preparan las ciudades para un nuevo pico de coronavirus

Las principales capitales del país se preparan para un aumento de contagios de covid-19 a finales de octubre, por lo que se habla de un segundo pico de la pandemia. En Cali y Barranquilla, la estrategia es cuidar a los adultos mayores, mientras que en Medellín no descartan que, de ser necesario y en el peor escenario, se retorne a una cuarentena con el modelo 4 x 3; es decir, cuatro días de apertura y tres de confinamiento estricto.



En Cali, las autoridades prevén que un nuevo pico de contagio se registre a finales de este mes y durante noviembre. Miyerlandi Torres, secretaria de Salud Pública, dijo que el equipo de epidemiólogos proyectó un comportamiento de Cali similar al de las grandes ciudades de Colombia y otros países. “Teníamos previsto que a finales de septiembre se iba a aumentar la velocidad de transmisión del virus; es decir, un aumento en el número de casos”, afirmó.



Sin embargo, esperan que el nuevo pico tenga un menor índice de letalidad y requiera una ocupación menor de camas de UCI. En todo caso, señaló que todo depende de que la población con más riesgo no se siga exponiendo.



Por otro lado, si bien desde la Gobernación de Antioquia se prevé un nuevo pico de covid-19 para mediados de octubre, las autoridades de Medellín dicen que el efecto será de altas y bajas en los casos. Medellín tiene un porcentaje de recuperación de más del 95 por ciento y una tasa de letalidad de casi el 2 por ciento.



El alcalde Daniel Quintero indicó que la ciudad sigue con números altos, pero que, con el modelo aplicado a las restricciones, se generó un efecto ‘meseta’. “Ese efecto es el que estamos viviendo hoy. Es la administración de la curva para evitar el colapso del sistema de salud. Eso es lo que los epidemiólogos buscan en la atención de una epidemia, poder aplanar esa curva”, dijo Quintero.



Con unas 340 camas de UCI libres, la alcaldía indicó que tienen un margen que les permite mantener la situación estable en los próximos días. “Esperamos una especie de efecto de ondas senoidales, pero dentro del marco que hemos construido de mil camas de UCI. Esto permite no tener que cerrar la ciudad”, dijo Quintero, quien, de todos modos, no descarta volver a cuarentena los fines de semana.



En Cartagena, la última semana de octubre y la primera de noviembre son las fechas señaladas para un posible nuevo pico de coronavirus. “Los análisis epidemiológicos nos permiten inferir que se nos puede presentar un nuevo pico de la pandemia durante la última semana de octubre y la primera de noviembre”, señaló Johana Bueno, directora del Departamento Administrativo de Salud.



De otro lado, la alcaldía de Barranquilla aseguró que se les hace seguimiento a los adultos mayores de 60 años, por ser las personas más vulnerables al covid-19.

Humberto Mendoza, secretario de Salud, dijo que el propósito trazado para esta línea de acción de Gobierno fue frenar la letalidad que estaba registrándose con la población mayor de 60 años. La Secretaría de Salud enfatiza en que no hay una fecha para establecer un eventual nuevo pico, por eso insisten en tener encendidas las alarmas y preparados los planes de contingencia frente a la covid-19.





