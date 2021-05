ONEtv, la nueva apuesta de Tigo para ver televisión

Hasta hace unos años, la televisión solo era distribuida por cable, satélite o por sistemas terrestres. Pero con la explosión de internet y la capacidad de los operadores para construir mejores redes, la televisión por internet comenzó a tener mucha fuerza entre los usuarios. Todavía más en el contexto de la pandemia y los confinamientos.



Las estadísticas son dicentes. Según el estudio más reciente de la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación, tres de cada cuatro usuarios están suscritos a alguna plataforma de vídeo (Amazon, HBO, entre otras), y uno de cada tres utiliza el televisor para conectarse a internet para conectarse a diferentes aplicaciones. Ante esto, operadores como Tigo han apostado por la innovación y la integración de los contenidos en un solo lugar.



Tigo da un paso adelante en Colombia para responder ante las nuevas preferencias de las personas con la nueva propuesta de Tigo ONEtv. La tecnología de Tigo ONEtv responde con simpleza ante la necesidad de los nuevos televidentes: en un sólo decodificador, el usuario tendrá disponible la televisión lineal, plataformas de streaming y contenidos a la carta (VOD). Todo de la mano de Google.



Sin duda, la mayor innovación de Tigo ONEtv viene de la mano de Google. El dispositivo que se conecta al TV funciona con el sistema operativo Android TV y tiene la herramienta Google Play Store que le permite a los usuarios descargar miles de aplicaciones en su televisor. Es tan simple como si la pantalla del celular se extendiera al televisor.



Lo mejor es que Tigo ONEtv no es una promesa o un proyecto: más de 5 millones de hogares colombianos que tienen redes de fibra de Tigo disponibles pueden acceder hoy a esta tecnología. “Los operadores estamos adaptándonos a las nuevas tecnologías y propuestas de contenido. ¡Y sólo lo podemos hacer con innovación! Dimensionamos que a los usuarios no les interesa la plataforma, les interesa el contenido. Y les interesa tener acceso fácil a las series, películas, eventos en vivo o videos de su preferencia”, explicó Marcelo Cataldo, presidente de Tigo.



“En Tigo estamos acelerando el futuro de la industria. Con la integración Google Play Store podemos decir que convertimos cualquier TV en un SmartTV. Ahora, los usuarios pueden acceder a sus contenidos desde cualquier lugar de su casa y en cualquier momento. Y el siguiente paso será que los usuarios armen sus portafolios de contenidos en un solo dispositivo”, aseguró Marcelo Cataldo.



El valor principal de Tigo ONEtv tiene que ver con la sencillez con que los usuarios pueden manejar toda la interfaz. Para Javier Vázquez, vicepresidente del Negocio Hogares, “la propuesta de Tigo con ONEtv es cambiar la forma de ver contenidos. Hasta ahora, el usuario buscaba programas en canales de TV, ahora el consumidor verá y buscará su contenido y lo podrá ver cuando quiera y donde quiera, buscándolo hasta tres días atrás, viéndolo en vivo, programando una grabación para verlo después, seleccionándolo de la video tienda o buscándolo en las diferentes plataformas OTT”.



LOS CINCO GRANDES DIFERENCIALES DE TIGO ONETV



1. La revolución del multipantalla



No todo es fijo. Tigo ONEtv también tiene un importante factor móvil con la aplicación ONEtv. Gracias a la App, los usuarios que adquieran el producto podrán tener acceso al mismo portafolio de contenidos y funcionalidades que tienen en su servicio fijo, solo que, en cualquier lugar, cualquier momento y conectándose a la mejor red móvil de Colombia.



2. Novedoso comando de voz



Gracias al soporte de Google, Tigo ONEtv también funciona con comandos de voz. De esta manera, bastará con que el usuario busque su contenido o programa favorito con algunas palabras para que el sistema lo encuentre y proyecto. Todo en cuestión de segundos.



3. Grabación en la nube



Con Tigo ONEtv las familias tienen la posibilidad de grabar hasta 20 horas de grabación de sus contenidos favoritos en la nube. Así, los consumidores tendrán la posibilidad de ver sus contenidos favoritos en cualquier momento y en cualquier lugar.



4. Conexión por WiFi



El sistema ONEtv solo necesita dos cosas: una red de WiFi del hogar y un puerto HDMI para conectar al televisor. De esta manera, quedan atrás las instalaciones complejas con cables en toda la casa y agujeros en las paredes.



5. Contenidos en cualquier lugar



Dentro de casa te conectas a Internet y disfrutas del contenido en cualquier plataforma; fuera de casa, haciendo uso de la red que te libera, con el App ONETV lo podrás disfrutar en cualquier momento y cualquier lugar.