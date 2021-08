OnlyFans no permitirá desnudos en su nueva app: ¿cómo será?

La pregunta más común que los clientes le hacen a Tim Stokely, director ejecutivo de OnlyFans, es por qué no tiene una aplicación.



Unos 130 millones de personas utilizan su servicio cada mes para seguir a instructores de fitness, obtener consejos de cocina o acceder a fotografías de desnudos. Pero tienen que acceder al servicio a través de su sitio web porque Apple y Google no permiten a OnlyFans en sus tiendas de aplicaciones. Sin embargo eso está a punto de cambiar.



OnlyFans creo una aplicación, llamada OFTV, que ofrece videos con muchas de las estrellas más importantes de OnlyFans. Pero existe una condición: no hay desnudez.



La aplicación ofrece una biblioteca de más de 800 videos, e incluye conversaciones con creadores como Mia Khalifa, Bella Thorne y Holly Madison.



También tiene videos originales de instructores de Pilates, chefs y podcasters.

La aplicación está disponible en todos los dispositivos principales, incluidos iOS, Roku y Amazon Fire.



"OFTV ofrece una manera muy conveniente para que los fanáticos vean contenido de sus creadores favoritos", me dijo Stokely la semana pasada.



"No hay contenido para adultos en OFTV. Dado que no se monetiza y no hay un impacto directo en los ingresos de los creadores, podemos estar en la tienda de aplicaciones".



La nueva aplicación es parte de la estrategia de la compañía para deshacerse de su reputación como proveedor de pornografía y reinventar su marca como herramienta vital para todos los creadores en línea.



OnlyFans es una de varias compañías, junto con Patreon y Substack, que ofrecen a las personas una forma de monetizar directamente vía sus fanáticos más fervientes.



Después de evidenciar la popularidad de estas plataformas, las mayores empresas de tecnología han intentado adoptar la tendencia.



YouTube, Twitter e Instagram crearon formas para que sus usuarios cobren a los fanáticos por las publicaciones. Vivimos en un momento en el que todos y cualquiera puede ser un creador, y muchos de nosotros queremos que nos paguen por todo lo que decimos, hacemos o pensamos.



La persona promedio que ha oído hablar de OnlyFans todavía la asocia con desnudez. Pero OnlyFans cree que las mismas personas que usarían Patreon para cobrar a sus fanáticos por el acceso exclusivo a un episodio de podcast deberían considerar usar OnlyFans en su lugar.



Entre más creadores y celebridades convencionales pueda incorporar a su plataforma, más accesible se vuelve la empresa en la mente del consumidor (y de los inversionistas).



Esta es una parte clave de su mensaje cuando OnlyFans busca recaudar dinero en una valoración superior a US$1.000 millones.



Stokely dijo que esperaba cerrar un acuerdo antes de fin de año. No obstante, OnlyFans no quiere alienar a muchas de las personas que la popularizaron en primer lugar. La última vez que escribí sobre la empresa, algunas personas criticaban a OnlyFans por tratar de distanciarse de las mujeres que convirtieron la empresa en un éxito.



La empresa no oculta el foco de su rentabilidad. Todavía obtiene todo su dinero de su servicio principal, que lo utilizan muchas personas que se desnudan. Y muchas de las personas de OFTV dejan poco a la imaginación en sus videos.



Esto es lo que se ve en OFTV en la categoría de podcast. Pero esta aplicación resuelve uno de los mayores problemas de OnlyFans: mostrar sus otros tipos de talento.



Las personas que usan la aplicación OFTV pueden descubrir más fácilmente nuevos creadores y programas que en el sitio web principal, que es difícil de usar.



La aplicación también permite que OnlyFans llegue a personas en más dispositivos. La compañía no planea ganar dinero con OFTV, al menos no de inmediato. El servicio es gratuito y no incluye publicidad. En cambio, es una herramienta de mercadeo para los creadores y para la marca OnlyFans.



Bloomberg