Organizadores del Jamming podrían devolver el dinero hasta el 2023

La décima versión del Jamming Festival se iba a realizar en Ibagué. Sin embargo, una repentina cancelación, un día antes del evento, ha hecho que los ojos estén puestos en la organización y las medidas para solventar las consecuencias en quienes iban a asistir.



En un principio, la organización del evento, Buena Vibra, emitió un comunicado en donde declaraban el aplazamiento del festival. Allí disponían varias opciones para los usuarios, entre ellas el reembolso del dinero.

No obstante, no puntualizaron en cuándo comenzaría este procedimiento. Aún existe la posibilidad de que los organizadores se acojan al decreto 818 del 2020 el cual da un alivio a los empresarios debido a la crisis económica causada por la pandemia del covid-19.

A través de la normativa, es posible aplazar el desembolso de las boletas hasta que termine la vigencia del decreto. Es decir, hasta el 30 de abril de 2023.

Lo anterior fue explicado por Víctor Manuel Rodríguez, director de Arte del ministerio de Cultura, en una entrevista con el medio ‘Blu Radio’, quien también afirma que, para poder desligar el decreto de esta situación “tendría que revocarse la emergencia sanitaria”.



"Lo que hace este decreto es que les permite tener un alivio al momento de volver de la pandemia. Es necesario entender que en las boletas también participa la Superintendencia de Industria y Comercio, que deben revisar la denuncia y el caso”, señaló Rodríguez.

No obstante, el experto también aclaró que el problema es el plazo que tienen los empresarios más no que vaya a haber devolución o no.

Por esto mismo, el Ministerio de Cultura ha establecido diálogos previamente con la Superintendencia de Industria y Comercio para proteger los derechos del consumidor y garantizar que el reembolso sea efectivo.



“La Superintendencia de Industria y Comercio ya abrió una investigación administrativa (...) y en caso de que ocurra algo irregular la Superintendencia debe sancionar al productor y eventualmente deberá multarlo”, expresó el director.

PORTAFOLIO

Con información de EL TIEMPO*