La supuesta mansión de Pablo Escobar en Islas del Rosario

Pablo Escobar ha sido un personaje que ha dado mucho de qué hablar, incluso, a vísperas de cumplirse 30 años de su muerte, la cual, como muchos otros aspectos de su vida criminal y política, ha sido enigmática.



Del ‘Patrón’, como era conocido el principal líder del Cártel de Medellín, se ha sabido que ha sido propietario de numerosas propiedades a nivel nacional como la Hacienda Nápoles, en el Magdalena Medio, o el edificio Mónaco, en el centro de la capital antioqueña.



No obstante, la figura de Escobar también ha sido objeto de leyendas urbanas, las cuales numerosos perseguidores de su fortuna oculta bajo la tierra de las selvas colombianas se han encargado de difundir y una de estas ha sido una mansión ubicada en las Islas de Rosario, la cual se rumorea que el narcotraficante antioqueño nunca pisó en vida.



La mansión de Isla Grand

Se ha creado durante décadas en la cultura popular de la ciudad de Cartagena varias historias que giran en torno a la mansión abandonada que se encuentra ubicada en Isla Grande.



El ‘narcoturismo’, motivado por estas creencias populares, vio en la edificación una mina de oro, por lo que se afianzó con el paso de los años que la mansión era propiedad de Pablo Escobar.



Varios portales mencionan que era un proyecto hotelero fallido del ‘Patrón’ que iba a contar con 300 habitaciones enchapadas con decoraciones de oro.



Discovery Channel realizó un documental muy popular en el cual registró las paredes color blanco que sostienen la estructura de la construcción, las cuales cientos de viajeros que visitan la ‘Ciudad Amurallada’ pueden ver con sus propios ojos, mientras se movilizan por lanchas.



A pesar de ello, no se tiene conocimiento de algún registro oficial que certifique que la mansión en Isla Grande le pertenecía a Escobar.



No obstante, en varios videos que se pueden encontrar en YouTube se ha escuchado decir a algunos lugareños que la ‘Casa Blanca’, no era de su propiedad y que, en realidad, perteneció a la familia de algún expresidente.



¿Quién es el dueño?



Los registro en Internet de internet muestran una realidad: los habitantes de Isla Grande están cansados del narcoturismo en su lugar de residencia, pues los turista, en vez de disfrutar de las playas de Cartagena, han preferido explorar esta misteriosa construcción, alimentando aún más la leyenda del jefe del Cártel de Medellín.



Las personas que han habitado la isla durante generaciones afirman que la vivienda perteneció a la familia del presidente Julio César Turbay, más específicamente a uno de los primos de quien fue primer mandatario entre 1978 y 1982.



Según cuentan los lugareños, la obra iba a ser un hotel muy lujoso, pero que fue paralizado por el Gobierno, pues éste consideró que era un proyecto que podría traer consecuencias negativas a la naturaleza del lugar.



