Estos países facilitan vivienda y trabajo a migrantes

Sin duda alguna este 2021 está marcado por las ganas de cambio y de nuevos inicios. Sea porque perdió su empleo, porque quiere una mayor estabilidad, emprender nuevos retos o porque simplemente no se halla, la opción de radicarse en otro país no suena descabellada si da con el lugar correcto.



Este es el top de los países que otorgan facilidades de migración a la comunidad hispanohablante, a los estudiantes o a profesionales destacados. Además, desde el año pasado entraron en vigencia algunas leyes que otorgan la nacionales a descendientes de comunidades, como la judía sefardí.



Conozca algunas de las opciones más destacadas y, si su meta es armar maletas con o sin familia para trazar nuevos rumbos, elija sus favoritos y póngase en la tarea.



Suecia e Irlanda, dos grandes opciones



Este país, perteneciente a la Unión Europea, cuenta con una amplia cantidad de empresas que trabajan en mercados hispanohablantes, lo que significa que es viable encontrar una buena oportunidad laboral con excelentes remuneraciones para profesionales en campos de la salud, la administración y la ingeniería.



Si bien, los habitantes de Suecia hablan en inglés, el país valora que se intente aprender el idioma local, por lo que además de poder trabajar se le incentiva a dominarlo y así hallar mejoras de todo tipo.



Por su parte, Irlanda se destaca por contar con una tecnología en alza, por lo que grandes empresas como Google, Apple, Facebook, Salesforce, Microsoft o AirBnB cuentan con sus sedes europeas en Dublín. Si domina el inglés, puede aplicar a distintas ofertas que le aseguran una estadía completa con extraordinarias condiciones.



Los hispanohablantes con un nivel intermedio o alto de inglés cuentan con oportunidades en sectores como marketing, informática, administración y facturación, contabilidad y, sobre todo, atención al cliente.



Canadá, el destino para toda la familia



Canadá es conocido como un país amigable y tolerante, y está clasificado como uno de los mejores países del mundo para vivir.



Es un destino pensado para migrar en familia, ya que podrá gozar de grandes beneficios en cuanto a seguridad, atención médica, vivienda, educación y mucha cultura. Este país cuenta con el sistema bancario más estable del mundo y es de los sitios más pacíficos que existen.



Para opciones de empleo puede aplicar a infinidad de vacantes y el permiso de trabajo es tramitado por el empleador que necesita un trabajador extranjero y se llama Estudio de Impacto de Mercado de Trabajo (Eimt o Lmia, por sus siglas en inglés).



Pero, si usted es colombiano gracias a un convenio comercial entre ambos países, no necesita del Lmia, solo se requiere que el aspirante tenga una profesión que este exenta de la lista de trabajos que deben ser justificados por medio del estudio de mercado laboral anteriormente mencionado.



También está la opción de aplicar por medio de las convocatorias del Gobierno canadiense en Colombia para ir a trabajar. En estos programas, el Lmia es tramitado por el mismo Gobierno.



Para trabajar y vivir en Canadá se necesita tener un buen nivel del idioma de la ciudad en la que el aspirante desee establecerse. Es muy importante, también, tener una edad menor a 35 años. No es una regla, pero la tendencia del Gobierno canadiense es escoger personas menores de ese rango de edad. Tampoco puede tener antecedentes penales graves.



Estados Unidos



Por supuesto que con la era de Joe Biden la migración a EE. UU. se va a potenciar. Una de las visas a la que puede aplicar para trabajar en Estados Unidos es la O1. Esta es para personas que poseen habilidades extraordinarias en las ciencias, artes, educación, negocios o atletismo, o han demostrado un récord de logros extraordinarios en la industria de películas o industria televisiva y han sido reconocidos nacional e internacionalmente por esos logros.



Para tener esta visa usted debe demostrar que tiene habilidades extraordinarias de “aclamación nacional e internacional sostenida, y debe ir temporalmente a los Estados Unidos para continuar trabajando en el área de su habilidad extraordinaria. El periodo inicial de estadía es de tres años.



Pero si usted quiere tener la residencia, puede aplicar a la residencia permanente para inmigrantes a través de un empleo. Esto lo puede hacer a través de tres formas:



1. Extranjeros con aptitudes extraordinarias en las ciencias, las artes, la educación, los negocios o los deportes

2. Profesores e investigadores sobresalientes

3. Algunos ejecutivos o gerentes de una multinacional



- Segunda preferencia (EB-2) – extranjeros que son miembros de las profesiones que requieren un posgrado o tienen una aptitud excepcional (incluidas las solicitudes para una exención por interés nacional).



Opciones para estudiantes y emprendedores



Australia ha sido ejemplo del control de la pandemia por el covid-19 y esto se refleja en su altos estándares de calidad de vida. Actualmente, Perth, Adelaide y Melbourne, son consideradas algunas de las ciudades más habitables del mundo.



Poseedor de una gran estabilidad económica, un alto nivel de educación, de un entorno realmente seguro, buena atención médica y un estilo de vida cómodo; este país se convierte en una de las mejores opciones para migrantes que buscan mejorar su calidad de vida.



Adicionalmente, Australia mantiene muchas facilidades para obtener la residencia permanente dentro de su Programa de Inmigración, cosa que se facilita aún más si se es estudiante.



De hecho, si se anima a estudiar en una universidad de Australia, al finalizar podrá aplicar a la ciudadanía. Australia mantiene muchos programas para estudiantes internacionales, y la mayoría ofrece becas de estudio y oportunidades de trabajo.



Ahora bien, por supuesto el idioma hace que España sea una opción para quienes quieren migrar a Europa. Pero, a esto se suma su opción de nacionalizar a cientos de miles de latinoamericanos descendientes de judíos sefardíes.



Sin embargo, no es el único camino de encontrar ventajas migratorias. España cuenta con diversos Programas de Inmigración a los que es relativamente sencillo acceder, como es el caso del programa de Residencia no Lucrativa.



Además, hay una buena gama de becas en estudios de posgrado, muchas de ellas incluyen incentivos extra como un monto para la manutención y el pago de los tiquetes de ida y regreso que hacen que este destino sea llamativo para formarse profesionalmente.



Otra opción es Alemania. Si bien es cierto que el proceso de obtener una residencia permanente en esta país puede ser bastante complicado, Alemania cuenta con una política que incentiva la migración para aquellos que desean aprender el idioma local.



Así, se ofertan becas de estudios que, incluso, permiten que el beneficiado acceda a seis meses de aprendizaje del alemán antes de iniciar su proceso de formación. A esto se le suma que es un país que cuenta con una de las economías más sólidas del mundo, un alto nivel de educación y una de las tasas más bajas de desempleo.



Pero, si es de los que prefiere residir en un lugar no tan ajeno a las tradiciones y modos de vida latinoamericanos, México es una opción ideal. Sus increíbles paisajes, el costo de vida y la tradición que lo caracteriza, hacen de México una opción ideal para los emprendedores.



Una de las facilidades con las que cuenta el país de América del Norte es que cuenta con una Residencia por Solvencia Económica ideal para emprendedores digitales que ya se encuentren ganando dinero por internet.



Países con beneficios para descendientes



Revise sus antepasados porque los descendientes de ciudadanos austríacos perseguidos por el régimen nazi pueden desde obtener la ciudadanía de Austria mediante un trámite simplificado.



“A menudo es suficiente con documentar la pertenencia del antepasado a uno de los grupos de víctimas perseguidos, por ejemplo, a través de un certificado de nacimiento donde se indique la religión. La autoridad competente podrá considerar durante el proceso todos los documentos o medios de prueba especiales que resulten pertinentes para determinar los hechos”, señalan las autoridades austriacas.



Si quiere hacer parte del beneficio debe diligenciar un cuestionario web que se encuentra disponible en español, entre otros idiomas.



Otro de los países que cuenta con un beneficio similar es Portugal, pues cuenta con una ley que busca la reparación histórica de las comunidades judías expulsadas de este territorio. Si usted cuenta con lazos de sangre de judíos sefardíes, puede acceder a la posibilidad de tener la nacionalidad que le permitirá vivir y trabajar en cualquiera de los países de la Unión Europea.



Entre los requisitos que debe cumplir, además de demostrar su conexión con los judíos sefarditas de la península ibérica, es ser mayor de edad, no haber sido condenado por un crimen que tenga cárcel de tres o más años según la ley portuguesa y cumplir con documentos oficiales extra requeridos.



REDACCIÓN INTERNACIONAL / EL TIEMPO