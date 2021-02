Paramount +, la nueva plataforma de streaming que llega a Colombia

ViacomCBS Networks Americas, una división de ViacomCBS Inc., reveló detalles sobre su nueva plataforma, incluyendo estrenos, precios y socios de distribución, para su servicio de streaming: Paramount+.



La nueva plataforma se lanzará en 18 países de América Latina el 4 de marzo de 2021.



"Paramount+ brindará a los consumidores una experiencia premium a un precio considerablemente más bajo ofrecido por otras plataformas, lo que lo hace esencial tanto para los consumidores, como para nuestros socios de distribución", dijo Kelly Day, presidente de Streaming y directora de Operaciones de ViacomCBS Networks International. "Con una presencia global inigualable en televisión lineal, SVOD y AVOD, combinado con un potente motor de contenido, que incluye una inmensa biblioteca y una amplia cartera de shows originales premium, ViacomCBS está en una posición única para aprovechar al máximo la enorme oportunidad que presenta el mercado de streaming a nivel global".



"ViacomCBS se encuentra en una posición única para ofrecer un servicio premium tanto a nuestros consumidores como a nuestros socios, de la mano del lanzamiento de Paramount+, ya que aprovechamos nuestro amplio alcance y las sólidas relaciones con las que contamos en el mercado latinoamericano”, dijo JC Acosta, presidente de ViacomCBS International Studios & Networks Americas. "A través de ViacomCBS International Studios, podemos ofrecer contenido premium en español local para crear una verdadera experiencia tanto global como local y para todas las audiencias".



PRECIOS E INTERFAZ DE USUARIO SIN INTERRUPCIONES



A partir de su lanzamiento, los consumidores en Colombia podrán suscribirse a una prueba gratuita de siete días y luego acceder a una suscripción mensual de $13.900.



Paramount+ contará con una interfaz de usuario perfecta, con una curación de contenido excepcional, búsquedas para descubrir contenidos, diversas categorías y un lugar central que incluye a las marcas de ViacomCBS. Además, cada usuario tendrá la posibilidad de poseer control parental.



DISTRIBUCIÓN ROBUSTA



El nuevo servicio Paramount+ estará disponible en línea en ParamountPlus.com, en dispositivos de televisión y móviles conectados a través de la aplicación Paramount+ para iOS y Android. El servicio también tendrá una amplia distribución en los principales socios latinoamericanos, incluyendo Claro Video, Mercado Libre, Izzi, Megacable, Total Play, Incomm y Dish.



GRILLA DE CONTENIDO DE 2021



Paramount+ será el hogar de un inmenso catálogo internacional que incluye más de 5.000 horas de una amplia gama de títulos icónicos y aclamados por los fans con una gran cantidad de entretenimiento para audiencias de todas las edades, a un precio competitivo. En América Latina, el servicio ofrecerá un mix de contenido premium global y local que abarca todos los géneros, con títulos de SHOWTIME®, Paramount Television Studios, CBS Studios y una diversa colección de dramas con guiones originales, películas de Paramount y más.



Los títulos que llegan al servicio a partir de 2021 incluyen:



Showtime



En América Latina, Paramount+ es el hogar de SHOWTIME y el lugar para ver estrenos de espectáculos únicos. Los títulos favoritos de la audiencia que se presentan en el 2021 incluyen Black Monday, City on a Hill, Your Honor, The Good Lord Bird, The Comey Rule y Escape at Dannemora, así como Dexter, Ray Donovan y The Affair.



Los estrenos de SHOWTIME, previamente anunciados, que se estrenarán en América Latina incluyen American Rust y el aclamado drama antológico, de una hora de duración: The First Lady, protagonizada y producida por la ganadora del Oscar®, Emmy® y Tony®, Viola Davis, quien interpretará a la ex primera dama Michelle Obama junto a la nominada al Oscar®, al Emmy® y ganadora del Globo de Oro®, Michelle Pfeiffer, quien interpretará a Betty Ford y Gillian Anderson, nominada al Emmy®, quien será Eleanor Roosevelt.



Originales de Paramount+



El servicio premium ofrecerá series originales de Paramount+. En América Latina, la plataforma contará con Yellowstone S3, Two Weeks to Live con Maisie Williams y las series aclamadas por los fanáticos; Killing Eve y The Handmaid's Tale. Los nuevos shows originales de Paramount+ que estarán disponibles en el lanzamiento, incluyen a Strange Angely No Activity. Los shows originales de Paramount+ que llegarán próximamente son:



• The Man Who Fell to Earth, protagonizada por Chiwetel Ejiofor, nominada al Oscar® y ganadora de un BAFTA, está basada en la novela de Walter Tevis y en la icónica película protagonizada por David Bowie. La serie seguirá a un nuevo personaje alienígena que llega a la Tierra en un punto de inflexión en la evolución humana y debe enfrentar su pasado para determinar nuestro futuro.

• Mayor of Kingstown, bajo la dirección Taylor Sheridan, ofrecerá una mirada a los mayores fracasos de Estados Unidos encapsulados en una ciudad.

• Lioness, del creador Taylor Sheridan.

• The Offer, una producción que revela los eventos sucedidos durante la filmación de la película The Godfather, una de las tramas más legendarias en la historia de Paramount, del escritor Michael Tolkin, nominado al Oscar® y al Emmy®.

• Guilty Party, producida por CBS Studios.

• The Harper House, producida por CBS Studios

• Halo

• Y:1883

• Two Weeks to Live, protagonizada por Maise Williams y el éxito indie, Everyone is Doing Great, escrita y dirigida por James Lafferty y Stephen Colletti (One Three Hill), quienes también protagonizan la serie.



Niños y familia



Hogar de algunas de las franquicias más grandes del mundo, incluyendo Bob Esponja, Las Tortugas Ninja, Dora la Exploradora y PAW Patrol. El segmento infantil de Paramount+ se abastece de la biblioteca de Nickelodeon y ofrece una gama de nuevos shows originales basados en los personajes más queridos en la historia de la marca.



Además, en 2021, el servicio en América Latina contará con:



• Previamente anunciado Kamp Koral: Sponge Bob´s Under Years, el primer spin-off de Bob Esponja. Kamp Koral es una serie original animada de CG que lleva a los espectadores a los inicios de la historia cuando los icónicos personajes de Fondo de Bikini se conocieron por primera vez en un campamento de verano.

• The Astronauts, la primera coproducción de Nickelodeon Animation Studio junto a Imagine Kids+Family, es una nueva serie de acción, que sigue la historia de un grupo de niños que se embarcan en la aventura de su vida cuando son lanzados por error al espacio.



Películas taquilleras



En América Latina, Paramount+ será el hogar de una colección de estrenos cinematográficos, como The Father, nominado a los Globos de Oro, The Outpost con Orlando Bloom, The Fanatic con John Travolta y franquicias taquilleras clásicas como Misión Imposible y El Padrino.



Comedias



La comedia es uno de los géneros líderes en servicios de streaming, ofreciendo a los espectadores la posibilidad de vivir la experiencia de ver un capítulo tras otro con los personajes más conocidos en ese género. En cuanto a las queridas franquicias cómicas, Paramount+ ofrece una biblioteca de los mejores éxitos de comedia de América Latina, con títulos que se estrenan en 2021, como Se Rentan Cuartos S3, A Culpa é Do Cabral S9, Bar Central y Comedy Central Presenta.



Reality Shows Locales



Paramount+ también contará con estrenos de algunos de los formatos más exitosos de MTV, incluyendo algunas de las más grandes franquicias a nivel global como Acapulco Shore, así como un extenso catálogo de los mejores éxitos como Jersey Shore, Ex on the Beach, Catfish y más.



Paramount + Originales



A través de ViacomCBS International Studio (VIS), una división de ViacomCBS Networks International, reconocidos creadores de contenido de todo el mundo, presentará contenido premium local como originales de Paramount+. En América Latina, el servicio estrenará Los Enviados, un thriller sobrenatural producido por el director y guionista ganador del Premio Oscar, Juan José Campanella, protagonizado por Luis Gerardo Méndez y Miguel Ángel Silvestre; y Cecilia, un dramedy dirigida por mujeres del reconocido escritor y director argentino Daniel Burman y protagonizada por la aclamada actriz mexicana Mariana Treviño.



La noticia se anunció después del evento online de ViacomCBS dirigido a los inversores de la compañía, que tuvo lugar el miércoles 24 de febrero de 2021, donde se presentó un plan único que aprovecha las sólidas ofertas de productos gratuitos, de pago y premium con Pluto TV y el tan esperado lanzamiento de Paramount +. Se puede acceder a una repetición del evento en la sección Eventos, Webcasts & Reuniones Anuales del sitio web inversores de ViacomCBS (ir.viacomcbs.com).



Para obtener más información sobre Paramount+, visite ParamountPlus.com.