Párkinson, Colombia avanza en su tratamiento

Con la Safinamida, la compañía farmacéutica Zambon espera mejorar la calidad de vida de los pacientes con párkinson en Colombia y en la región, pues el país es el primero de Latinoamérica con un tratamiento complementario para la enfermedad, después de una década sin novedad de diferenciación científica.



Después de su lanzamiento en Europa (2016) y en Estados Unidos (2017), Zambon anunció la llegada a Colombia de la molécula, aprobada por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).



“La llegada de esta molécula al país, da cuenta del esfuerzo y el compromiso que tenemos con la innovación en pro del bienestar de los pacientes, lo que nos ha llevado a no escatimar esfuerzos en investigación e inversión para garantizar una mejor calidad de vida en el párkinson”,aseguró Eduardo Franky, Gerente General de Zambon Colombia.



El tratamiento, que cuenta con registro Invima vigente desde diciembre del 2018, supone un gran logro para los cerca de cien mil pacientes afectados en el país, según la Sociedad Colombiana de Neurología.



La cifra ha incrementado significativamente en el periodo de tiempo que dentro de la enfermedad se denomina ON sin discinesia y es cuándo existe el trastorno involuntario del movimiento.



El medicamento, Safinamida, es un inhibidor selectivo que permite aumentar ladisponibilidad de dopamina (Neurotransmisor del sistema nervioso central, que actúa como mensajero químico y regula funciones como la actividad motora entre otras), al inhibir o bloquear las enzimas que la degradan.



“La Safinamida es un compuesto único que se caracteriza por un mecanismo de acción que modula la neurotransmisión dopaminérgica y glutamatérgica alterada en los pacientes con Enfermedad de Parkinson; como consecuencia, puede convertirse en un medicamento importante para el control de la enfermedad”, señaló el doctor Jaime Kulisevsky, director de la unidad de trastornos del movimiento del hospital Sant Pau de Barcelona.



Para la adopción de este tipo de medicamentos, la compañía multinacional farmacéutica italiana Zambon invirte cada año 200 millones de dólares, para poder atender a una de cada 100 personas mayores de 65 años.



La Enfermedad de Parkinson es el segundo trastorno neurodegenerativo progresivo crónico más frecuente entre los adultos mayores.



Según la Organización Mundial de la Salud, en 2016 se registraron en el mundo 6,3 millones de casos y se prevé que para 2030 esta cifra aumente a 12 millones.



Los estudios clínicos demuestran, que la mayoría de pacientes tratados con Safinamida experimenta una mejora de las fluctuaciones motoras y de los síntomas motores y no motores, a partir de la segunda o la tercera semana de tratamiento.



Otra característica de la Safinamida es, para Kulisevsky, “que a diferencia de otros fármacos la acción es selectiva, con pocos efectos secundarios y tiene beneficios sobre el periodo on y reduce el tiempo en periodo off. Es un fármaco que tiene un impacto importante sobre la calidad de vida de los pacientes”.



El diagnóstico se basa principalmente en criterios observacionales de rigidez muscular, temblor de reposo o inestabilidad postural. A medida que la enfermedad avanza, los síntomas se intensifican. Los pacientes en estadio incipiente pueden controlarse más fácilmente con levodopa.



La levodopa sigue siendo el tratamiento más eficaz para la enfermedad y más del 75 % de los pacientes con EP la recibe. Sin embargo, el tratamiento a largo plazo con levodopa ocasiona fluctuaciones muy debilitantes, es decir, fases de funcionamiento normal (períodos con respuesta, ON) y de reducción funcional (períodos sin respuesta, OFF).



El cambio con la Safinamida, es que ha demostrado no sólo ser útil para el control de las fluctuaciones motoras sino que, administrado en una dosis correcta, también permite controlar las discinesias”, agregó el doctor Javier Pagonabarraga, neurólogo del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.



Entre los resultados sostenidos a dos años de seguimiento, de estudios clínicos comparativos con más de 1100 pacientes, la Safinamida la representado beneficios estadísticamente significativos, del periodo de respuesta sin discinesias problemáticas, así como una reducción del periodo sin respuesta del paciente.



El medicamento se administra una vez al día y no tiene restricciones en la alimentación debido a su alta selectividad.



Hasta ahora se desconoce la causa que señala el inicio de la enfermedad de Parkinson, aunque se considera que es una combinación entre genética y factores relacionados con el medio ambiente.



“Los síntomas más reconocidos en el proceso de detección del Parkinson, como los temblores de las manos o de la cabeza, son una parte de las fluctuaciones motoras de la enfermedad, que también causa rigidez en las articulaciones y trastornos neuropsiquiátricos, que son muy importantes a la hora de estable cer un tratamiento médico y farmacológico”, agrega el doctor Kulisevsky.



RADIOGRAFÍA EN LOCAL



Según el Dr. William Fernández, Profesor aso- ciado de Neurología de la Universidad Nacional de Colombia, “Más del 75 % de los pacientes con Enfermedad de Parkinson reciben Levodopa como tratamiento principal, pero a medida que la enfermedad avanza, los síntomas se intensifican, por lo que se hace necesario incluir tratamientos complemetarios que además de tratar los síntomas, al mismo tiempo controlen los efectos de periodos de ausencia de respuesta de la Levodopa.



Para esto es importante acudir a un medicamento como la Safinamida, pues a diferencia de otros fármacos la acción es selectiva, con beneficios en el tiempo on de la enfermedad.