Siga en vivo el minuto a minuto de la movilidad en Bogotá

Para este miércoles 4 de diciembre está convocada una nueva jornada de movilizaciones, en el marco del paro nacional, que ya completa 3 semanas y que inició el 21 de noviembre.



(Sin acuerdo, así terminó encuentro entre Gobierno y el Comité de paro).



Siga minuto a minuto, cómo avanza la movilidad y la operación de TransMilenio:



11:30 a.m. Las estaciones de TransMilenio que están fuera de servicio



Vea qué estaciones no operan a esta hora

#TMahora 11:30 a.m.

Se presentan las siguientes novedades por manifestaciones ajenas a la operación:



📍Troncal Norte

Se dejan de atender estaciones:

🚍Terminal

🚍Calle 187

🚍Toberín

🚍Calle 161

🚍Mazurén

🚍Calle 146

🚍Calle 142

🚍Portal Norte

— TransMilenio (@TransMilenio) December 4, 2019

11:03 a.m. Inicia marcha en la avenida NQS con calle 45



Autoridades reportan el inicio de una manifestación en la avenida NQS con calle 45, sentido norte - sur.



10:52 a.m. Avanza marcha en la Calle 19 con Caracas



Se presenta una manifestación en la calle 19 con avenida Caracas, sentido occidente - oriente, situación que ha afectado la intersección. Aforo aproximado de 200 personas.



10:44 a.m. Guardia indígena custodia marcha de U. Nacional



Inicia la movilización desde la Universidad Nacional en Bogotá, con la custodia de la guardia indígena.

Inicia la movilización desde la Universidad Nacional en Bogotá, con la custodia de la guardia indígena.

En otro sector de la ciudad, avanza una marcha desde el Parque Nacional

10:10 a. m. Manifestación en la calle 80 con avenida Boyacá, Bogotá



Alrededor de 250 personas están en la manifestación en la calle 80 con avenida Boyacá, sentido occidente - oriente, afectando el corredor.



También avanza la movilización en la avenida Villavicencio con carrera 80, sentido occidente - oriente.



9:50 a.m. Desvíos en la Carrera Séptima frente al Parque Nacional



Por manifestaciones, en la Carrera séptima a la altura del Parque Nacional, inician desvíos para buses duales hacia la Av. Caracas al norte y por Carrera 13 al sur.



9:30 a.m. Avanza manifestación por la avenida Ciudad de Cali con avenida Villavicencio



Unas 50 personas avanzan en sentido sur - norte sobre esta vía. Autoridades acompañan la marcha.



8:55 a.m. Bloqueos en Suba



Manifestación avanza por la avenida Suba con carrera 103, sentido occidente - oriente y afecta toda la calzada. Aforo aproximado de 100 personas.



8:45 a.m. Autoridades reportan afectaciones viales en el sur de Bogotá



Se presenta manifestación en la carrera 24 con calle 47 B sur, sentido norte - sur, generando afectación vial. Autoridades acompañan.



8:04 a.m. Troncal Caracas reporta afectaciones



TransMilenio informó que por cuenta de algunas manifestaciones en la troncal Caracas Sur se dejan de atender las estaciones Nariño, Restrepo, Fucha y Olaya.



Flota troncal inicia retornos en la estación Olaya al sur y Nariño al norte.

#TMahora (08:04 a.m.)



Por manifestación ajena a la operación en la troncal Caracas Sur se dejan de atender estaciones: Nariño, Restrepo, Fucha y Olaya.

— TransMilenio (@TransMilenio) December 4, 2019

8:00 a.m. Inicia recorrido en la carrera Décima con Primero de Mayo



Se reporta concentración de personas en la carrera 10 con avenida Primero de Mayo. Manifestantes inician recorrido, lo que ha generado afectación vial en este corredor en sentido oriente - occidente. Aforo aproximado de 300 personas.



Autoridades realizan acompañamiento.



7:51 a.m. TransMilenio habilita el paso en la troncal Suba



El sistema informó que volvieron a operar el Portal Suba y las estaciones 21 Ángeles, TV 91 y Campiña.

#TMahora (07:51 a.m.)



— TransMilenio (@TransMilenio) December 4, 2019

7:11 a.m. Afectaciones en el Portal de Suba y dos estaciones más



TransMilenio informó que por manifestaciones ajenas a su operación frente al Portal Suba, se dejan de atender el Portal Suba y las estaciones Campiña y TV 91. Flota troncal hace retornos en estación 21 Ángeles.



6:32 a.m. Estas son las estaciones de TransMilenio que siguen sin operación.



Por cuenta de los daños en jornadas anteriores del paro, las estaciones Policarpa, De la Sabana, Ciudad Universitaria, Av. El Dorado, U. Nacional, Santa Lucía y Quiroga se encuentran sin operación.



PUNTOS DE ENCUENTRO



En Bogotá, el destino de estas marchas será la Plaza de Bolívar. Aunque el alcalde Enrique Peñalosa había dicho que no estaba disponible este sitio por el inicio de la Navidad, ayer reversó la decisión y detuvo la instalación del espectáculo navideño para permitir la concentración de la marcha pacífica.



Según se prevé, en la zona norte, el punto de encuentro será el Monumento de los Héroes. Los manifestantes que allí se reúnan avanzarán por la Avenida Caracas hacia el Eje Ambiental y finalizará en la Plaza de Bolívar.



También habrá concentración en la Universidad Nacional y avanzará por la Calle 26, luego por la Avenida 68 y seguirá por la Calle 13, hasta el centro de la ciudad.



Por su parte, desde el sur de Bogotá, las concentraciones tendrán dos puntos de partida: la Avenida Primero de Mayo con Avenida Boyacá, que avanzará hacia la Avenida Ciudad de Quito y luego hacia el Eje Ambiental; y el Parque el Tunal, que irá por la Caracas y el Eje Ambiental hasta el punto de destino.