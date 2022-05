Petro y 'Fico' le responden a Egan Bernal por comentario de subsidios

Recientemente, el ciclista colombiano Egan Bernal utilizó sus redes sociales para opinar sobre ciertas coyunturas políticas. Una de ellas: los subsidios en el país.



(Lea: Petro lidera intención de voto y Fico reduce ventaja, según encuesta).



"No soy economista, pero mi sentido común me dice que... El regalar plata no va a poder durar mucho tiempo y terminar en algo bueno", escribió el deportista. Además, aseguró que la solución, para él, es generar empleo digno y pensar propuestas a futuro.



"Esto no se va a arreglar en 4 años", escribió.

La opinión del deportista se da en medio de una contienda electoral cada vez más cercana y en la que el tema de los subsidios ha sido ampliamente debatido por los candidatos presidenciales. Entre ellos: Gustavo Petro.

En ocasiones previas, el candidato del Pacto Histórico ha propuesto un subsidio de $500.000 a madres cabeza de familia y las personas de la tercera edad que no han podido acceder a pensión.

Ante los comentarios del ciclista, Petro le respondió. En un video publicado por Armando Benedetti, el candidato expone que el trino de Bernal no es equivocado sino un comentario "sabio".

"Desde el punto de vista de la economía política, no se pueden hacer transferencias de riquezas. En Colombia se las hacen a los ricos o a los más necesitados si no hay producción", dijo.



Para el candidato, es claro, como dijo Egan, que lo vital es el empleo, pues "lo que genera la riqueza es el trabajo", puntualizó Petro.

"Si no hay un esquema de producción, las posibilidades de financiar los derechos sociales se vuelve raquítica". Para el candidato es necesario ampliar la capacidad productiva del país a través de la educación.

"@Eganbernal tiene razón. La que genera la riqueza es el trabajo" @petrogustavo en Santa Marta. pic.twitter.com/60RIe8PrfL — Armando Benedetti (@AABenedetti) April 30, 2022

Por su parte, Federico Gutiérrez también comentó la postura del ciclista colombiano. A través de Twtitter le respondió que estaba de acuerdo con su postura.



(Además: Fajardo: ‘el estallido social es por nuestro modelo económico’).

"Egan eres un orgullo para el país. Me alegra enormemente que te hayas recuperado de manera satisfactoria en un tiempo increíble. Gracias por pensar en el país. Estoy completamente de acuerdo contigo, la mejor política social es la generación de empleo", escribió.

Egan eres un orgullo para el país. Me alegra enormemente que te hayas recuperado de manera satisfactoria en un tiempo increíble. Gracias por pensar en el país. Estoy completamente de acuerdo contigo, la mejor política social es la generación de empleo. https://t.co/TLhlr9xRvz — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) April 29, 2022

PORTAFOLIO