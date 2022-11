‘Phygital’, la tendencia a la que se están sumando bancos del mundo

Muchos piensan que lo digital acabará con lo físico, sin embargo, varios analistas señalan que esto no ocurrirá, puesto que los espacios son un lugar de encuentro que diferentes sectores industriales necesitan para generar conexiones con sus clientes y llevar adelante diferentes tipos de procesos.

Ya grandes bancos alrededor del mundo entendieron muy bien esta idea y empiezan a sumar a sus estrategias de negocio una tendencia que es conocida como: “phygital”, una alternativa que busca fortalecer la ominicanalidad y la experiencia híbrida que viven los usuarios entre el mundo real y lo virtual.

Y es que si bien en algunos de los mercados más grandes a nivel mundial, los bancos cerraron el 9% de sus sucursales en 2021, siendo una de las mayores reducciones en más de cinco años y como una respuesta a los cambios en los comportamientos de los consumidores provocados por la pandemia del covid-19, los puntos físicos aún siguen atrayendo a gran parte de los usuarios quienes señalan que el encuentro cara a cara con un asesor, les da mayor confiabilidad para resolver ciertos procesos, según un análisis elaborado por la firma McKinsey & Company.

Alejandro Duarte, Sales Manager LATAM and Business Strategy en Datawifi, considera que la digitalización no tiene que significar el fin de las sucursales bancarias, sino el comienzo de una era en la que los espacios se deben adaptar para generar mejores experiencias a los usuarios, “y no solo se trata de implementar un Work Café al estilo del Banco Santander en Monterrey, México, sino de ir más allá y que estos espacios integren todas las herramientas de conectividad”.

“Cuando hablamos de herramientas de conectividad nos referimos a que dentro de los espacios de wifi que hay en las entidades bancarias, los usuarios se puedan conectar sin problema a una red segura. Pero también, que este espacio digital permita llevar adelante estrategias de marketing wifi en la que las entidades pueden ofrecer un determinado producto o acceder a más data para llegar a dar un servicio a futuro hiperpersonalizado”, destacó Duarte.

Y es que a la fecha, Datawifi ya ha apoyado a más de 2.000 sucursales de las principales entidades bancarias en países como Colombia, Panamá, Perú y Ecuador a tener zonas de wifi seguras en donde se han logrado conectar más de 4 millones de usuarios únicos con uso de cliente Interno y Externo, pero adicional, continúa apoyando a otro tipo de entidades financieras de toda la región en este proceso desde México hasta Argentina.

Este tema es cada vez más relevante en medio de un contexto en donde la Superfinanciera señaló en su reporte de este año que los canales no presenciales, es decir, banca móvil e internet, volvieron a ser los más utilizados por los clientes, puesto que representaron el 72,7% del total de operaciones reportada en los primeros seis meses del 2022.

El directivo de Datawifi explica que si bien el uso de canales digitales aumentó luego de la pandemia, no logró socavar el impacto que tuvo en sus finanzas y en la caída de venta de productos. Adicionalmente, aún la mayoría de las entidades financieras se encuentra en un proceso de transformación digital, por lo que muchas, están hasta ahora implementando procesos simples en el entorno digital, como una sencilla apertura de cuenta de ahorros o cambio de claves, pero no han llegado hasta el punto de llevar procesos más complejos como el otorgamiento de un crédito hipotecario.

“Nuestra experiencia a lo largo de estos últimos años nos permitió entender que los bancos que recolectan una gran cantidad de datos internos y externos, con análisis avanzados, pueden crear estrategias más optimizadas y esto a su vez permite que se puedan realizar procesos que reduzca el tráfico de llamadas, que determinen qué productos promocionar o, en qué espacios deberían estar”, agregó.

A esta afirmación, también se le suma el análisis de McKinsey, que señala que los bancos que mejoran la experiencia física con funciones dedicadas en la aplicación móvil del banco, como por ejemplo, gestión de colas, recordatorios previos a la cita, verificación de identidad, firma electrónica en la reunión y encuestas de comentarios posteriores a la cita, pueden aumentar significativamente la satisfacción del cliente en un 60%.

Duarte explica que en estos momentos varias entidades están añadiendo otra herramienta que está tomando mucha fuerza en una diversidad de industrias conocida como Smart Filter: un filtrado de contenidos DNS (Domain Name System o en español, Sistema de Nombres de Dominio), que evita o permite el acceso a determinadas páginas web con el objetivo de bloquear sitios maliciosos y filtrar el contenido dañino o inapropiado.

“Esto nos permite mejorar, controlar y asegurar el acceso de todos los usuarios a la red, e incluso, es una herramienta que se integra a las estrategias de mercadeo. Gracias a esta tecnología, los bancos pueden evitar que se ingrese a webs de otras entidades financieras o ver contenidos inadecuados”, aseguró el directivo.

Asimismo, los espacios físicos en las entidades bancarias tienen una magia particular en el mismo acto de asistir, hacer fila, esperar, ver a otros y, hablar con los asesores bancarios. Además, permiten resolver a la mayoría de usuarios dudas o inquietudes frente a temas complejos como lo puede ser un fraude financiero.

Por lo tanto, el futuro bancario está determinado por el “phygital”, algo que en estos momentos entendieron los grandes bancos de Londres, Alemania y Estados Unidos, quienes ya están utilizando todos sus recursos para mejorar las experiencias de sus clientes.