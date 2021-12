Tenga en cuenta: 'pico y placa' en ciudades del país para estos días

Se viven los últimos días del 2021 y hay algunos interrogantes que la ciudadanía colombiana se hace, como horarios de bancos e implementación del 'pico y placa' para las próximas jornadas.

Sobre esto último, le contamos cómo se aplicará la norma en estos últimos días del año en las ciudades más importantes del país.

BOGOTÁ

El 'pico y placa' aplica de lunes a viernes de 6 a.m. a 8:30 a.m. y de 3 p.m. a 7:30 p.m., y del 22 al 24 seguirá funcionando igual.



Los carros particulares tendrán 'pico y placa' de la siguiente manera para estos días:



- Miércoles 22 de diciembre: placas terminadas en 0,2,4,6,8.

- Jueves 23 de diciembre: placas terminadas en 1,3,5,7,9.

- Viernes 24 de diciembre: placas terminadas en 0,2,4,6,8.

Para taxis, será de la siguiente forma:

- Miércoles 22 de diciembre: placas terminadas en 5 y 6.

- Jueves 23 de diciembre: placas terminadas en 7 y 8.

- Viernes 24 de diciembre: placas terminadas en 9 y 0.

MEDELLÍN

Tendrá 'pico y placa' en las últimas dos semanas del año: de lunes a viernes entre las 5 a.m. y las 8 p.m.

- Miércoles 22: aplica para carros particulares y motos de 2 y 4 tiempos que su placa termine (carros) y comience (motos) en 7.

- Jueves 23: aplica para carros particulares y motos de 2 y 4 tiempos que su placa termine (carros) y comience (motos) en 8.

- Viernes 24: aplica para carros particulares y motos de 2 y 4 tiempos que su placa termine (carros) y comience (motos) en 9.

Para la semana del 27 al 31 de diciembre los números serán 0 (lunes), 1 (martes), 2 (miércoles), 3 (jueves) y 4 (viernes).

CALI

Tendrá 'pico y placa' en lo que resta del año, de lunes a viernes entre las 6 y las 10 a.m. y de 4 a 8 p.m.

Aplica de la siguiente forma: lunes para las placas terminadas en 0 y 9; martes, 1 y 2; miércoles 3 y 4; jueves, 5 y 6, y viernes; 7, 8.

BARRANQUILLA

Tendrá la norma en las dos últimas semanas del año de la siguiente forma:

- Miércoles 22: 3 y 4.

- Jueves 23: 5 y 6.

- Vienes 24: 7 y 8.

- Lunes 27: 1 y 2.

- Martes 28: 3 y 4.

- Miércoles 29: 5 y 6.

- Jueves 30: 7 y 8.

- Viernes 31: 9 y 0.

BUCARAMANGA

La medida regirá estos días finales del 2021, de lunes a viernes, entre las 6 a.m. y las 8 p.m.



Los días lunes no podrán salir los carros y las motocicletas cuyas placas terminen en dígitos 1 y 2; los martes, 3 y 4; los miércoles, 5 y 6; los jueves, 7 y 8; y los viernes, 9 y 0.

CARTAGENA

El 'pico y placa' en 'la heroica' se mantiene para fin de año. Aplicará de 7 a 10 a.m. y de 5 a 8 p.m., de lunes a viernes.



Los lunes no circulan las placas de carros particulares terminadas en 1 y 2; martes, 3 y 4; miércoles, 5 y 6; jueves, 7 y 8; y viernes, 9 y 0.



Los taxis tienen restricciones a la movilidad así: lunes no podrán circular los terminados en placa 9 y 0; los martes, 1 y 2; los miércoles, 3 y 4; los jueves 5 y 6; y los viernes, 7 y 8.

EL TIEMPO