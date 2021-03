Planes para disfrutar en Bogotá en la Semana Santa

Desde la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, la Alcaldía de Bogotá preparó una nutrida agenda de actividades con una amplia oferta cultural para esta Semana Santa.





La administración Distrital, recuerda que para participar en ellas es indispensable mantener las medidas de bioseguridad como: el uso del tapabocas, mantener la ventilación, y evita reuniones con persona que las que no conviva.



PARQUES Y CICLOVÍA



El tradicional peregrinaje al Cerro de Monserrate solo se podrá realizar por medio del teleférico o funicular.



El IDRD estará en este lugar y en los diferentes parques públicos de la ciudad, verificando el cumplimiento de las medidas de bioseguridad como el aforo permitido. Igualmente, la ciclovía de los domingos (28 de marzo y 4 de abril) estará habilitada en su recorrido tradicional.



FESTIVAL TOCATA & FUGA



Domingo 28 de marzo

Parroquia de Nuestra Señora del Carmen. Las Cruces (Carrera 7 con calle 1F) 2:00 p.m. La verdad, verdad, a cargo de Hanna Cuenca (narración oral) 3:00 p.m. Conmemoración 230 años del fallecimiento de Wolfgang Amadeus Mozart Orquesta Filarmónica de Bogotá



Lunes 29 de marzo

Parque San Roque (Calle 6B entre carreras 20 y 21 Barrio La Estanzuela) Hora: 2:00 p.m. Obra El último árbol de la Fundación Teatro de Títeres El Guiño del Guiñol (títeres)



Martes 30 de marzo

Iglesia Voto Nacional (Carrera 15 No. 10-63)

3:00 p.m. Cuentos escapados, a cargo de Hanna Cuenca (narración oral)

4:00 p.m. Conmemoración 230 años del fallecimiento de Wolfgang Amadeus Mozart



Miércoles 31 de marzo

Catedral Primada de Bogotá

2:00 p.m. Cuentos de gente total, a cargo de Hanna Cuenca (narración oral)

3:00 p.m. Stabat Mater



Jueves 1 de abril

La Candelaria (Carrera 1 entre Calles 6B y 7) “Semana Santa en La Candelaria”

1:00 p.m. Lecturas a los mil vientos a cargo de Biblored

2:00 p.m. Orquesta Filarmónica de Bogotá

3:00 p.m. Obra El último árbol de la Fundación Teatro de Títeres El Guiño del Guiñol



Viernes 2 de abril

Parque Central Bavaria (Carrera 13A No. 31-17) 10:00 a.m. “Lecturas a los mil vientos”, de Biblored.

11:00 a.m. Orquesta Filarmónica de Bogotá

12:00 m. Obra El último árbol de la Fundación Teatro de Títeres El Guiño del Guiñol



PROGRÁMESE CON IDARTES

Domingo, 28 de marzo

3:00 p.m. El Teatro El Parque música Curupira.



Desde sábado, 27 de marzo hasta el domingo, 4 de abril, los niños y adolescentes entre 6 y 18 años podrán disfrutar de las vacaciones recreativas en la Cinemateca de Bogotá.

Hasta el 10 de abril, podrá disfrutar de las Esculturas Habitables, obras artísticas creadas por niños entre 3 meses y 6 años. Podrá encontrar esta exposición en la Galería Santa Fe. En este mismo lugar, podrá disfrutar del XIV Salón Nacional de Arte Joven.



En el Archivo de Bogotá, de 12:00 m. a 4:00 p.m., hasta el 30 de abril, tendrá lugar la exhibición Horizontes refractados.



Este proyecto fue ganador de la Beca de Programación en Artes Plásticas Red Galería Santa Fe 2020, categoría Sala Alterna.



Del 31 de marzo al 4 de abril la Gata Cirko se presentará en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, exposiciones de títeres y la obra de la franja ConSentidos Naufragio en el Teatro El Parque, lunada en La Media Torta con el show ‘Yo no me llamo Freddie Mercury’ y más.



El próximo martes, 30 de marzo, cierra formalmente la estrategia ‘Artífices’, una iniciativa del Idartes que busca brindar herramientas efectivas para la cualificación en formulación de proyectos culturales de base comunitaria y fortalecimiento de capacidades para la gestión cultural, con miras a reducir las brechas de acceso a la oferta institucional del Distrito.



El Programa Distrital de Estímulos cierra sus postulaciones durante el mes de abril. No olvides que son 31 oportunidades en las áreas de música, danza, artes audiovisuales, artes plásticas, literatura y arte dramático que buscan aportar a la reactivación económica del sector e impulsar el fortalecimiento de los procesos de creación, formación, investigación, circulación y apropiación de las artes.



Además, hay tres convocatorias dirigidas al arte en la primera infancia a través del programa Nidos, y dos más para fomentar proyectos en los territorios por medio del programa Arte y Memoria sin Fronteras.



PATRIMONIO (idpc.gov.co)

Martes, 30 de marzo.

11:00 a.m. Durante Semana Santa estaremos en “Tiendas con memoria” por el Centro Histórico que tiene como fin visibilizar algunos de los locales comerciales tradicionales de la ciudad. Avenida Jiménez con carrera Séptima, frente a la iglesia de San Francisco.

Inscripción previa, hasta completar el aforo permitido. Tener en cuenta medidas de bioseguridad.



Miércoles, 31 de marzo

11:00 a.m. "Los caminos del agua": exploraremos el tránsito de este líquido preciado que ha definido formas de estar y de hacer en la ciudad. Parque José María Espinosa, frente el edificio Mario Laserna de la Universidad de los Andes. Inscripción previa, hasta completar aforo. Tener en cuenta medidas de bioseguridad.



Viernes, 2 de abril

11:00 a.m. "La flor de la montaña" descubriremos la plaza fundacional de Suba y a verla de una manera diferente. Plaza fundacional de Suba, frente a la iglesia de la Inmaculada Concepción. Inscripción previa, hasta completar aforo. Tener en cuenta medidas de bioseguridad.



TENGA EN CUENTA

- Se deben cumplir las estrictas medidas de bioseguridad y aforos.

- Recuerde los tres detalles que salvan vidas: hacer uso frecuente del tapabocas sobre todo en espacios cerrados y cubriendo siempre boca y nariz; abrir las ventanas para que haya ventilación y circulación del aire, y especialmente evitar las visitas y reuniones con personas distintas a las que convivimos.

- Además, no olvide mantener un distanciamiento de dos metros