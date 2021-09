Planifique su futuro profesional en Canadá

Ahora que las cosas poco a poco vuelven a la normalidad y los países han empezado a abrir sus fronteras, muchos colombianos están buscando alternativas para trasladarse a países que ofrezcan oportunidades laborales bien remuneradas.



En el marco de esta coyuntura, Hi Bonjour llevará a cabo este 21 de septiembre el “Canada Careers”, un evento online en el que, junto a representantes de 15 colleges y universidades canadienses, señalará las posibilidades académicas actualmente disponibles, haciendo énfasis en las áreas de carrera de alta demanda en Canadá, y además, ofreciendo descuentos especiales y oportunidades de becas.



Cibelly Zedan, estratega de carrera y reclutadora profesional con sede en Toronto, resalta que hay enormes oportunidades para los colombianos que desean comenzar una nueva vida en el extranjero.



"Las empresas canadienses no pueden conseguir suficientes profesionales calificados en este momento, este es un gran momento para que los colombianos vengan aquí. Algunas de las áreas con mayor demanda y oportunidades de trabajo son negocios y finanzas, salud, tecnología de la información, recursos humanos e ingeniería".



Sin embargo, destaca que muchas personas cometen el error de no planificar lo suficiente antes de hacer la gran mudanza.



"Es realmente importante hacer un plan estratégico, saber qué puestos de trabajo están disponibles y qué cualificaciones se necesitan", dice.



"Al estudiar en Canadá, los estudiantes colombianos tienen una gran oportunidad de conocer la zona en la que desean trabajar, y comprender plenamente lo que buscan los empleadores en el contexto local. También les da una brillante oportunidad de establecer conexiones locales, lo que ayuda en gran medida a su potencial de empleo".



CANADA CAREERS



El evento online gratuito, organizado por Hi Bonjour, se celebrará el 21 de septiembre a las 5 p.m. y se centrará en ayudar a los estudiantes colombianos a planificar estratégicamente sus carreras en algunas de las principales áreas profesionales que tienen mayor ofertas de empleo en Canadá (Corporate, Technology, Society, Creative & Leisure).



Su objetivo será orientar a las personas interesadas en estudiar una carrera o un programa de educación superior que, paralelamente les dará la oportunidad de contar con un permiso de trabajo para el estudiante y su familia y asimismo, facilitará el proceso necesario para iniciar una nueva vida en Canadá.



Durante el seminario web, 15 universidades e institutos canadienses estarán disponibles para charlar directamente con los interesados y presentarles las oportunidades de estudio que se ajustan a sus necesidades y a las oportunidades que buscan, las cuales serán clasificadas como:



Corporate: incluyendo negocios, finanzas y derecho



Tech: incluye ingeniería, tecnología y logística



Creative: incluye arte, animación y diseño



Society: incluye salud, educación y servicios sociales



Leisure: incluye gastronomía, hostelería y turismo



Los estudiantes que se inscriban en el evento también tendrán acceso a dos workshops especiales: el primero será impartido por Cibelly Zedan el 15 de septiembre, en el que ofrecerá una visión única y dará algunos consejos para tener éxito en el mercado laboral de Canadá.



El 13 de octubre se celebrará otro workshop extra, en el que la invitada especial Claudia Palacio, Consultora de Inmigración Certificada con más de 10 años de experiencia y miembro del ICCRC (Consejo Regulador de Consultores de Inmigración de Canadá) estará disponible en línea para responder a preguntas sobre visados y procedimientos de inmigración.



Los estudiantes interesados pueden obtener más información e inscribirse haciendo clic aquí, para ser invitados automáticamente a los tres eventos exclusivos en línea. Una sola inscripción es suficiente para participar en los tres eventos.



De acuerdo con Zuly Moreira, directora comercial de Hi Bonjour en América Latina, Canada Careers es una evolución de la típica feria de estudiantes.



"El perfil de los estudiantes colombianos que atendemos está cambiando: muchas familias quieren trasladarse a Canadá para empezar una nueva vida y llevar a sus hijos a estudiar en las excelentes escuelas que tiene este país, así que, completar un curso profesional que los vincule con la industria puede ser el camino perfecto para iniciar una carrera internacional, por esto decidimos centrar nuestro evento en cinco áreas profesionales que representan una gran oportunidad para los estudiantes colombianos, independientemente de la etapa de vida en la que se encuentren”.