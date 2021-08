Polémica por eliminación de Yuberjén Martínez en Olímpicos de Tokio

El boxeador colombiano Yuberjén Martínez se despidió este lunes de los Juegos Olímpicos de Tokio, tras una polémica eliminación ante el japones Ryomei Tanaka, quien tuvo que ser sacado en silla de ruedas de la zona mixta de la arena Kokugikan.



De esta manera Colombia se quedó sin medallas en boxeo. Fue una pelea cerrada, pero con fallo localista.



El colombiano se mostró superior durante los tres rounds, pero los jueces solo le dieron la ventaja en las tarjetas del primer episodio. Martínez peleó en la categoría de los 52 kilos.

Ryomei Tanaka tuvo que ser sacado en silla de ruedas tras el combate. EFE

En los Olímpicos de Río Yuberjén obtuvo la medalla de plata.



SIN OPCIÓN DE MEDALLA PARA EL BOXEO



Martínez recibió la mejor puntuación en el primer asalto (4-1) pero el japonés se llevó el segundo (3-2) y tercero (5-0) para un resultado final de 4-1.



“No sé qué vieron los árbitros en este combate (...) Yo me sentí ganador, y yo soy muy sincero respecto a mis combates”, dijo indignado Martínez en la zona mixta de la arena Kokugikan.



“Di los mejores golpes y siento que ha sido algo muy injusto por parte de los jueces", subrayó el púgil antioqueño.



"Son muchos años preparándose para ganar, no me siento perdedor".



El colombiano, de 29 años, llegó a mandar a la lona a su rival en el primer asalto pero el japonés logró rehacerse y desplegar su boxeo de media distancia. Al anunciarse la victoria de Tanaka, Martínez se arrodilló en el ring incrédulo.



Martínez no pudo vengar a su compatriota y también medallista olímpica Ingrit Valencia, quien cayó el domingo ante la japonesa Tsukimi Namiki y también apuntó hacia la desventaja de pelear contra las púgiles locales.



En el boxeo olímpico "muchas veces la marcación de los jueces es incorrecta", dijo Martínez.



"Queremos participar pero que sea con una marcación justa".



El equipo de boxeo colombiano llegaba a Tokio-2020 con expectativas de repetir los buenos resultados de Rio-2016, donde lograron la plata de Martínez en peso minimosca y la de Valencia en mosca.



Sin embargo, ninguno de los siete boxeadores de la nómina de Tokio-2020 pudo estrenar el medallero colombiano en este deporte. Cuatro de los siete púgiles colombianos cayeron en cuartos de final quedándose a una sola victoria de asegurar como mínimo un bronce.



Por su parte Tanaka, noveno del Mundial de 2017, enfrentará en las semifinales al filipino Carlo Paalam, que derrotó en su cruce de cuartos al uzbeko Shakhobidin Zoirov por 4-0.