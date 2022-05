Por qué las personas se niegan a dejar de usar el tapabocas

En la semana reciente, el Gobierno Nacional anunció que el uso obligatorio del tapabocas se elimina en ciudades y municipios con el 70% de su población con esquemas de vacunación completos y el 40% con dosis de refuerzos.



En este sentido, da vía libre para eliminar el tapabocas en espacios cerrados con algunas excepciones. Sin embargo, aunque en diferentes ciudades la medida ya empezó a levantarse, son varios los ciudadanos los que continúan con el uso de este.



El tapabocas se ha convertido en un elemento fundamental durante estos dos años de pandemia, no solo porque ha tenido un efecto protector frente al contagio del COVID-19 sino también porque otorga una sensación de seguridad, según la universidad Konrad Lorenz.



El tapabocas, entonces se convirtió en un hábito de la ciudadanía. Diana García, psicóloga clínica y docente de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz ofrece algunas recomendaciones para las personas que sienten temor de quitarse el tapabocas en algunos sitios cerrados:



1. Tenga en cuenta que la medida responde a unas cifras científicas de cómo se transmite el virus y su nivel de transmisibilidad en espacios abiertos. En este sentido, se recomienda consultar los reportes del avance de la pandemia para poder sentir tranquilidad sobre los bajos índices que aún se viven.



2. Aunque el tapabocas servía de protección, actualmente el cuerpo se encuentra con mayor inmunización.



3. La medida no lo obliga al retiro inmediato del tapabocas, por eso es importante ir flexibilizando sus propias rutinas, si aún presenta temor por retirarlo puede ir haciéndolo progresivamente. Una forma de empezar a hacerlo puede ser retirarlo cuando se encuentre solo en dichos espacios.



4. Será muy importante el respeto por las decisiones de los otros, es probable que su opinión frente a la medida sea diferente a las de las demás personas. Trate de no juzgar dicha decisión de sus conocidos o familiares.



No force a otros a tomar la decisión del retiro del tapabocas, cada persona va a su propio ritmo y las experiencias que haya tenido durante la pandemia influirán en su decisión y son muy personales.



5. Recuerde que en caso de tener sospecha de sintomatología, debe portar el tapabocas para continuar con su cuidado y el de los otros.



6. Volver a interactuar sin tapabocas ofrece algunos beneficios como la disminución de problemas dermatológicos en algunas personas o en el caso de los niños, el poder ver la gestualidad en sus pares favorece su desarrollo socioemocional.



