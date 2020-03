Portafolio publica especial de ‘mujeres en los negocios’

Archivo particular

Este miércoles 18 de marzo circulará con la edición de Portafolio impreso y la versión online, un especial de 16 páginas sobre “las mujeres en los negocios, en Colombia”.

Este documento busca visibilizar la inequidad de género en la economía colombiana y los avances hacia la igualdad. El trabajo fue realizado bajo la coedición de la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez y el director de Portafolio, Francisco Miranda, y el equipo de periodistas de este diario, líder en información de economía y negocios.



La publicación incluye temas como los sellos empresariales ‘Equipares’, en qué va el país en materia de transformación hacia la equidad de género, el impacto de la presencia de las mujeres en la economía. Expertos de firmas ‘cazatalentos’ analizan las posibles causas para que las mujeres no sean tenidas en cuenta por las organizaciones para las más altas responsabilidades. Un área importante de preocupación es la participación y oportunidad económica. Esta es la única dimensión donde el progreso ha retrocedido.



Uno de los artículos se refiere a la participación femenina en las juntas directivas de las empresas públicas y privadas. De la misma manera, el especial lleva como tema central una entrevista con la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, un perfil con las únicas dos mujeres que forman parte de la junta directiva del Banco de la República, María Fernanda Maiguashca y Carolina Soto, así como una entrevista con Ángela Hurtado, presidenta de JP Morgan y Women In Conection, y un análisis de Mónica Contreras, CEO del Club del 30%.



Todos los artículos del especial estarán igualmente disponibles en la página web de Portafolio, www.portafolio.co.



Algunos datos clave del informe son:



El PNUD, el Mintrabajo y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer crearon el Sello de Equidad Laboral Equipares, al cual ya se han sumado 91 compañías del país. En el país hay 140.000 personas (mujeres y hombres) que trabajan en compañías que tienen la certificación ‘Equipares’, del Pnud.



- En Colombia, las mujeres aportan un 15% del Producto Interno Bruto (PIB), solo a través de la economía del cuidado.



- Según estudios de Deloitte y el CESA, en Colombia solo el 16,6% de los asientos en juntas directivas son ocupados por mujeres.



- En Colombia hay micromachismo, pues algunos hacen o dicen cosas sutiles para tratar de demeritar.



- Los encargados de formular políticas deben tomar medidas para equipar mejor a las generaciones más jóvenes, particularmente en los países en desarrollo.



- Expertos de firmas ‘cazatalentos’ analizan las posibles causas para que las mujeres no sean tenidas en cuenta por las organizaciones para las más altas responsabilidades.



-El rendimiento de un negocio, un equipo y de una sociedad, depende de la conformación de un excelente grupo de trabajo con diversas habilidades.