Portafolio recomienda: Cómo evitar la próxima pandemia

En su libro, Bill Gates plantea los pasos que el planeta debe dar para prevenir otro desastre sanitario global como el que ha provocado la covid-19. Y es que, aunque el mundo ha reaccionado a esta enfermedad de forma más rápida y eficaz que frente a cualquier otra en la historia, no se ha tomado en serio la labor de prepararse para evitar futuras pandemias.



La buena noticia es que si se siguen una serie de recomendaciones el mundo no tendrá que volver a vivir un episodio tan dramático. El texto describe cómo podemos lograrlo. El fundador de Microsoft ha aprendido mucho sobre qué hacer ante la amenaza de una nueva enfermedad y cómo contenerla gracias al trabajo realizado por la Fundación Gates durante la pandemia de la covid-19. Desde la Fundación se han invertido más de US$2.000 millones en investigación de vacunas y tratamientos contra esta enfermedad y para que estas herramientas lleguen a los países más pobres. Como consecuencia, Bill Gates se ha relacionado desde el inicio de la crisis del coronavirus con numerosos expertos en salud, de lo que ha sacado una idea en claro: siempre se han transmitido enfermedades entre los humanos y seguirá pasando, pero esto no tiene por qué degenerar en un desastre mundial.



El libro señala: “Desgraciadamente, también cabe la posibilidad de que, cuando el lector tenga delante este capítulo, no estemos todavía fuera de peligro. Puede surgir una variante más peligrosa, una que se propague más fácilmente, cause síntomas más graves o evada la inmunidad mejor que las variantes anteriores. Si las vacunas y la inmunidad natural no impiden que se produzca un alto índice de fallecimientos ante tal variante, el mundo tendrá un problema muy grave. Por esa razón, los gobiernos nacionales, los investigadores académicos y el sector privado tendrán que seguir haciendo un gran esfuerzo para obtener unas herramientas nuevas o mejoradas que nos protejan contra las peores secuelas de la covid-19 si la amenaza evoluciona”... “La capacidad de las nuevas oleadas de covid-19 para propagarse entre la población depende mucho del número de personas que hayan sido vacunadas, infectadas, las dos cosas o ninguna de ellas”.

Autor: Bill Gates

Sello: Plaza y Janés



1 Agridulce

Autora: Susan Cain

Sello: Urano

Agridulce reivindica los infravalo- rados estados de tristeza, intros- pección y melancolía, que ella define como sensibilidad agridulce, con el fin de sacarle partido a esta cualidad del carácter que eleva nuestra manera de crear, liderar, criar a los hijos, amar y alcanzar una vida más profunda y enriquecedora.



A partir de estudios científicos, música popular, la religión, arte e historias persona- les, explora por qué experimentamos el dolor y el anhelo, y pone de manifiesto las lecciones sorprendentes y transformadoras que estos estados mentales nos enseñan. Combinando el análisis de tradiciones con descubrimientos científicos en sicología y reflexionando sobre los cambios sociales, revela que el sentimiento agridulce es la clave para llevar una vida plena y satisfactoria.

2 Relatos de los reyes de Francia

Sello: CES

Autor: Ricardo Posada Saldarriaga

Este libro se compone de 48 relatos que hablan sobre los amoríos, desamores, chismes e intrigas palaciegas de los reyes de Francia. Desde el primero hasta el último rey hay una historia interesante por contar. Con esta obra se humaniza a estos personajes, que han sido importantes en la historia de ese país. El escritor leyó a varios novelistas, como Alexandre Dumas, Eugene Sue, Michel Zévaco, Paul Féval, Jean Plaidy y Maurice Druon. Le enseñaron acerca de las intrigas cortesanas y los dramas monárquicos. Para empaparse de la historia francesa, se acercó a historiadores como Pierre de Brantôme, Castelot, Le Bas, Margarita de Valois, entre otros.



3 Cómo viajar con un salmón

​Autor: Umberto Eco

Cómo sobrevivir a la burocracia, evitar enfermedades contagiosas, no usar el celular, salir en la televisión sin ser famoso, no hablar de fútbol o evitar caer en los complots son algunas de las muchas situaciones del día a día en las que el autor nos guía con su sentido del humor. Esta selección de artículos incluye los que se publicaron en Segundo diario mínimo y otros inéditos, y nos anima a tomar conciencia de que la vida sucede en las pequeñas cosas, los encuentros azarosos y los problemas menores, y no en los dilemas dialécticos o los grandes interrogantes sobre la existencia.

4 La mirada quieta

Autor: Mario Vargas Llosa

Benito Pérez Galdós es un autor esencial en la literatura española contemporánea. En este ensayo, a partir del análisis de sus novelas, obras teatrales y episodios nacionales, Mario Vargas Llosa crea un perfil completo, personal y sugerente del escritor español. Nadie como el Nobel es capaz de leer de manera tan sagaz y con tanta libertad y pasión la obra de un creador. Como el propio autor afirma en la introducción, “Galdós hizo lo que Balzac, Dickens y Zola hicieron en sus respectivas naciones: contar la historia y la realidad social de su país. Con sus ‘Episodios’, estuvo en la línea de aquéllos, convirtiendo en materia literaria el pasado vivido”.



