Portafolio recomienda: Crea y divaga

El creador y CEO de Amazon revela los principios fundamentales que lo han guiado en la creación, dirección y transformación de esta compañía. “Cuando me preguntan quién, al día de hoy, está a la altura de genios innovadores como Leonardo da Vinci, Albert Einstein o Steve Jobs, no tengo ninguna duda: Jeff Bezos, CEO de Amazon”, afirma Walter Isaacson.

A pesar de su fama e influencia, Jeff Bezos, fundador de Amazon, ha permanecido a los ojos del mundo como un enigma. Ahora, a través de sus reflexiones sobre innovación, negocios y política, así como el cambio climático y el universo, es posible entender el por qué y el cómo de su éxito. Ya desde el prólogo de Walter Isaacson, biógrafo de Steve Jobs, el libro permite adentrarse en la mentalidad del que es hoy el hombre que ha revolucionado, primero el mundo del e-commerce, para después liderar el negocio de la venta al por menor, el de la producción audiovisual y el streaming, la edición de diarios y ahora la industria aeroespacial. Todo, hasta convertirse en el hombre más rico del mundo.



El creador y CEO de Amazon nos revela los principios fundamentales que lo han guiado en la creación, dirección y transformación de esta compañía.



Crea y divaga ofrece un acceso privilegiado a sus orígenes, su trabajo, la evolución de sus ideas y su peculiar cosmovisión, siempre proyectada sobre un horizonte muy lejano.

Algunas de las otras inversiones de Bezos son el diario The Washington Post, de los más influyentes de Estados Unidos y el mundo, Bezos es su principal accionista.



Blue Origin, Uber, Airbnb, Plenty, Lookout y Juno Therapeutics. Domo, Inc., Nautilus Biotechnology, Inc., NextDoor y Plenty.



Hay que decir que son las más representativas y no todas aunque cada una ha sido tan rentable que la inversión inicial del magnate se multiplicó rápidamente.



Solo para dar una idea de la visión de este empresario, cuando Twitter en el 2008 no era pública Jeff Bezos invirtió 15 millones de dólares en la empresa, cuyas acciones en la actualidad deben costar más de 6,03 mil millones de dólares.



No siempre hay que inventar, también hay que saber dónde se invierte.

Crea y divaga



Autora: Julieth Diprieto

Sello: Collage Editores

1. Hábitos poderosos



Autor: Julián Torres Gómez

Sello: Ediciones B PORTAFOLIO

¿Se siente agotado con frecuencia? ¿Cree que el tiempo no le alcanza para nada? ¿Por más que lo intenta no logra incluir prácticas que mejoren su estilo de vida? ¿Ha pensado que cumplir sus sueños es imposible? Entonces, este libro es para usted. Después de sufrir una crisis severa de salud mental, el autor se dispuso a encontrar un set de hábitos poderosos que lo sacaran de la oscuridad en la que estaba inmerso, le devolvieran la paz interior y lo ayudaran a ser más eficiente en su vida y su trabajo. Allí, comparte todos sus aprendizajes y enseña a reiniciar la mente para adoptar hábitos que permitan conseguir lo que siempre se ha deseado.

2. Véndelo todo chateando



Autor: JuanMa Gaviria

Sello: Paidós Empresa PORTAFOLIO

Hoy en día casi todo, empieza y termina con un chat. Las ventas no son la excepción y son millones de personas en el mundo las que usan mensajería instantánea como WhatsApp, DM de Instagram o Facebook, Telegram, o cualquier otra, para contactarse con sus clientes, ofrecer productos o servicios y cerrar negocios. Sin embargo, lograr una venta exitosa por chat requiere de método, de pasos que conduzcan a una comunicación efectiva, con- versaciones estructuradas y herramientas de evaluación del proceso para su continuo mejoramiento. Este libro trae información teórica y herramientas visuales.

3. Historias humanas de perros y gatos



Autor: Gustavo Castro Caycedo

Sello: Sin fronteras PORTAFOLIO

Historias humanas de perros y gatos es el libro para los amantes de los animales de compañía, por su rico contenido en historias fascinantes sobre ellos.



Es interesante desde los relatos del propio autor, Gustavo Castro Caycedo, con Chigüiro y Don Gato, los dos felinos que lo llevaron a comprender el valor de estos seres sintientes; hasta los relatos narrados por varios personajes nacionales e internacionales, que han mejorado la vida de estos entrañables animales, y que incluso los han ‘rescatado’ de una vida triste, llevándolos a vivir con ellos. Hace un recorrido por dos de las espe- cies animales que más han acompañado al ser humano.

4. Yo soy Dante Castellblanch

​

Autora: Julieth Diprieto

Sello: Collage Editores PORTAFOLIO

Una novela llena de emociones, sentimientos, pasión, acción, una obra policíaca que combina la literatura romántica y erótica con la ficción y la acción: “La obra abarca los temas de sexualidad (parafilias, juguetes eróticos, spanking (práctica sexual que consiste en dar nalgadas o azotes), entre otras. Es ficción porque las ciudades y los personajes son creados, pero la mayoría con nombres reales de personas conocidas y creados con base en investigación en diferentes artes y talentos, música, pintura, escultura, poesía y escritura. El libro toca el tema del narcotráfico, trata de blancas y lavado de dinero por parte de los dos grupos armados más fuertes de ciudad Santana: Los Santaneros versus Los Evangelistas.



PORTAFOLIO