Portafolio recomienda: empresas en el conflicto armado

‘Empresas en el conflicto armado: aportes a la construcción de la paz en Colombia’, es una obra colectiva resultado del esfuerzo de investigadores y profesores de diversas instituciones académicas que busca recontar y hacer visible el papel de las empresas en el marco de un conflicto armado de más de 50 años. Pese a centrase en el conflicto colombiano, algunas reflexiones de los autores permiten analizar experiencias de otros países en estos escenarios, como el caso sudafricano, lo cual enriquece la investigación sobre el casi invisible y poco discutido papel de la empresa en los conflictos armados.



(Vea: Penguin Random House dejará de usar plástico en empaque de sus libros).

En este último aspecto, destaca la importancia de la empresa como ‘gestor o constructor de paz’ y analiza desde emprendimientos de economía solidaria por excombatientes hasta empresas trasnacionales que utilizan el mecanismo de obras por impuestos. Otro aspecto que destacar son los aportes acerca de la responsabilidad o criminalización del sector empresarial como terceros después de la firma del Acuerdo de Paz en el 2016 entre el Gobierno Nacional y la guerrilla Farc.



Sin duda, todo un reto para la justicia ordinaria y para la Justicia Especial para la Paz que, por el momento, no resuelven uno de los dilemas de la implementación de los Acuerdos, o también conocido como el posconflicto: quién logrará que las empresas reparen a las víctimas, cuenten la verdad y, sobre todo, no repitan sus comportamientos del pasado. Aquí, el libro pretende resaltar que el conflicto interno y el posconflicto no solo se presentan con actores armados (estatales o no estatales), pues convergen distintos actores sociales que, voluntaria o involuntariamente, cambian sus camisetas de víctimas a victimarios, de cómplices a determinadores. El reto de la investigación se encuentra en entender los diferentes roles de la empresa, desde proyectos productivos de excombatientes hasta los inversionistas extranjeros, en los escenarios de violencia armada, los cuales han generado, en ocasiones, efectos positivos, y desafortunadamente, en la mayoría de los casos, efectos negativos en las víctimas o comunidades de la guerra interna.



(Vea: Portafolio recomienda: Cómo evitar la próxima pandemia).



En otras palabras, el desafío de entender cuándo las empresas participan como víctimas y sufren las consecuencias de la guerra en sus actividades u operacionales económicas, o cuándo se convierten en victimarios o son cómplices.

‘Empresas en el conflicto armado: aportes a la construcción de la paz en Colombia’. Archivo particular

'Los últimos días de Gatopardo', de Miguel Silva. Sello: Independiente



Hace casi 25 años, Miguel Silva tuvo la idea de lanzar una revista nueva latinoamericana dedicada a la crónica y los reportajes de largo aliento. Sería una mezcla entre The New Yorker y Vanity Fair. El resultado fue Gatopardo, una revista deslumbrante que circuló por el hemisferio desde Bogotá durante seis años, rompiendo los moldes para los medios en la región. En el libro, el autor rinde un tributo a esa aventura, relatado en todas sus dimensio- nes, desde las decisiones editoriales hasta sus peripecias empresariales. Este libro es de lectura obligatoria para cualquiera que alguna vez haya leído y le haya gustado Gatopardo, o que quiera leer una buena historia.



(Vea: Agenda libros: Un hogar en Colombia).

'Los últimos días de Gatopardo', de Miguel Silva. Archivo particular

'El poder de los introvertidos', de Susan Cain. Sello: Urano



Una obra que revoluciona la concepción sobre la personalidad. Los introvertidos son personas que prefieren escuchar antes que hablar, trabajan mejor solos que en equipo y suelen ser discretos con sus méritos y sus logros. En un mundo que potencia el ideal extrovertido, llegó la hora de reivindicar las virtudes de la introversión, fundamentales para que la sociedad progrese. El libro destierra unos cuantos prejuicios y establece un elogio justificado y documentado de las personas introvertidas, que son más creativas, decididas y disfrutan de un mundo interior más rico y reposado.

'El poder de los introvertidos', de Susan Cain. Archivo particular

'La semana laboral de 4 horas', de Tim Ferris. Sello: RBA Libros



En contraposición al planteamiento clásico, el autor nos propone nuevas formas de hacer las cosas para conseguir trabajar muchas menos horas, aprovechando mejor el tiempo, y tomarnos tiempo libre periódica- mente en forma de ‘mini jubilaciones’. Solo el título del libro puede echar para atrás a más de uno y, de hecho, lo que plantea en sus páginas solo podrá ser aprovechado por unos pocos, pero su lectura trae muchas sorpresas y puede hacer replantear muchas cosas que se daban por supuestas. Se basa en la experiencia del autor, desarrollando un método que llamaría DEAL (definición, eliminación, automatización y liberación).



(Vea: Portafolio recomienda: Crea y divaga).

'La semana laboral de 4 horas', de Tim Ferris. Archivo particular

'La influencia es tu superpoder', de Zoe Chance. Sello: Conecta



Nació siendo influyente, pero con los años aprendió a reprimir ese talento, a ser obediente, a esperar su turno, a no hacer ruido. Zoe Chance, profesora de la Universidad de Yale, muestra cómo redescubrir ese superpoder y cómo convertirse en alguien a quien todos quieren decirle que sí. La influencia no funciona como cree, porque las personas no piensan como uno cree. Lo primero es alejarse de las opiniones erróneas del pasado -como la idea de que una negociación es una batalla y para vencer hay que someter al adver- sario- y entienda por qué sus estrategias actuales, de hecho, le pueden estar haciendo menos influyente. A lo largo del libro se descubre cómo se toman realmente las decisiones y qué influye en el comportamiento.

'La influencia es tu superpoder', de Zoe Chance. Archivo particular

PORTAFOLIO