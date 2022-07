Portafolio recomienda: la arquitectura digital de la banca

Archivo particular

A raíz de la demanda de los bancos para generar una estrategia enfocada en el cliente, las arquitecturas y plataformas digitales se han vuelto indispensables, pues permiten al negocio componer nuevos productos y servicios digitales, diseñando experiencias diferenciales que implican una mayor eficiencia, a la vez que generan ventajas competitivas en el mundo actual.



Esto se demuestra en el libro de NTT DATA, 'Plataformas digitales en entidades financieras de Latinoamérica', donde recorre las experiencias, estrategias y lecciones aprendidas de los protagonistas de las entidades financieras líderes. Por su parte, Jesús García Blas, Head of Americas Digital Architecture de NTT DATA, agrega que “debido a la prioridad de crecimiento enfocado en el cliente, en un escenario de competencia feroz y siendo lo más eficientes posible, las arquitecturas y plataformas digitales deben formar parte del corazón de la estrategia de la compañía, esto implica la capacidad de haber adoptado plataformas y tecnologías Composable, además de ser Open, Agile, Resilient, Hyperautomated, ZeroTrusted and Sustainable”.



La forma en la que las personas interactúan con las entidades financieras ha cambiado exponencialmente, por lo que ahora las organizaciones deben crear experiencias y diversos canales por las que sus clientes sientan satisfechas sus necesidades y expectativas, facilitando así el acceso a los servicios financieros de manera simple, rápida y segura.



En ese sentido las arquitecturas y plataformas digitales han tenido un impacto positivo no solo en el sentido de la facilidad y seguridad de las transacciones, sino también en la estrategia de marketing y comunicaciones que siempre está en evolución. Ser disruptivo es un requisito para poder superar los desafíos digitales que deben enfrentar todas las organizaciones, en un momento en el que las entidades financieras en todo el mundo buscan ser mucho más eficientes para adecuarse a las necesidades de hoy.



El texto es fruto del esfuerzo de los equipos en Latinoamérica y se espera sirva como herramienta de consulta para que organizaciones y empresas puedan implementar sus evoluciones digitales.

'Cultos', de Amanda Montell. Sello: Tendencias

Nuestra cultura tiende a proporcionarnos respuestas poco sólidas a las cuestiones relativas a la influencia de los cultos; y la respuesta no tiene nada que ver con controlar la mente. La clave para crear una fuerte ideología, una comunidad y una actitud de ‘nosotros- /ellos’ se reduce al lenguaje. Tanto de forma positiva como sombría, el lenguaje de culto es algo que oímos y nos influye cada día. A través de una investigación, exponen los elementos verbales que hacen que muchas comunidades sean “de culto”, revelando cómo afectan a seguidores de grupos, pero también cómo penetran en las empresas y en los feeds de Instagram.

'Guerra en Ucrania', de Carlos Alberto Patiño. Sello: Debate

A inicios del año 2022, la guerra contra Ucrania tomó por sorpresa al mundo. Sin embargo, más que un hecho aislado, es parte de una estrategia por parte de Rusia que viene de tiempo atrás, en un intento por recuperar la posición geopolítica que ostentaba hasta hace unas décadas. El libro muestra las razones por las cuales se desató una guerra y una invasión. Allí aparecen los datos necesarios para conocer el contexto histórico de estos eventos, apoyados con mapas y gráficos. Están las guerras y acciones militares rusas desde 1992, la situación de Ucrania, Crimea y el Dombás en 2014.



'Hermanos de sangre', de Antonio Rafael Sánchez. Sello: Intermedio Editores

Todo tipo de historias se han escrito sobre el asesinato de Carlos Castaño Gil, el máximo comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). A Castaño le quita la vida Manuel Salvador Ospina Cifuentes, alias ‘Móvil 5’, la tarde del 16 de abril de 2004 en el sitio conocido como Rancho al Hombro. Pero a ‘Móvil 5’ y al comandante de las AUC los unían casi cuatro de décadas de amistad, de lazos familiares y de una causa común: ser antisubversivos, esa causa y la guerra los lleva a un nefasto e increíble desenlace. El libro cuenta todos esos detalles de la vida de dos hombres que fueron como hermanos, pero en la que uno asesina al otro.

'Pedagogía básica para congresistas y para la ciudadanía', de Universidad de los Andes, entre otros.



El objetivo de la cartilla es aportar conocimiento básico y fundamental sobre el Congreso de la República. Cómo se tramitan las leyes, qué diferencias tienen y otros temas de cómo es el poder ejecutivo y el judicial, y cómo opera en términos generales el Estado.

Con el documento esperan que la gente amplíe sus conocimientos sobre el funcionamiento del sistema político colombiano. La publicación es parte de la estrategia de comunicación y pedagogía de Congreso Visible (CV), programa del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes. La cartilla es de acceso gratuito en internet, en el link: www.canva.com, buscando CARTILLA TALLERES CITREP - A4 by Juanita cubillos muñoz.

