Portafolio recomienda: rebélese, recupere su vida

Vivimos en un mundo en el que la productividad es la unidad de medida tanto del trabajo como del éxito personal, lo que está llevando a que el ser humano contemporáneo se exija al máximo, poniéndose en guerra consigo mismo, rayando en la autoexplotación y autodestrucción. Este es uno de los ejes del libro 'A Contracorriente', del coach y periodista Henry A. Rodríguez B.



“Nos han vendido un concepto de éxito que la inmensa mayoría de los seres humanos persigue en una carrera loca. Felicidad y triunfo no es una foto en las redes sociales con un vehículo de alta gama, una joya o un viaje a un lugar increíble. Instagram y Facebook son una gran mentira. Éxito no es viajar en primera clase o avión privado. Perdidos en la Matriz de esa corriente de pensamiento, los seres humanos nos la pasamos en una profunda insatisfacción. Somos como el hámster que le da vueltas y vueltas a la rueda y no va para ningún lado. Trabajamos para tener dinero con qué comprar cosas que no necesitamos y que después debemos pagar con nuestra vida, porque el tiempo que dedicamos a trabajar es vida. ¿Cuánta vida te ha costado pagar por las cosas que tienes? ¿Ha valido la pena?”, dice el autor.



(Vea: Agenda libros: Los reyes de las criptomonedas y otros recomendados).



Éxito no es correr como un loco demente, sin parar. No necesariamente es tener dinero, porque hay gente que nada en él y se siente vacía. Éxito tampoco es popularidad o seguidores, porque la fama tiene que ver con cómo te ven los otros, pero no con cómo te ves a ti mismo, que al final es lo que verda- deramente importa. Tampoco es poder, porque este, como la belleza, suele no durar para siempre. Ese poder que da un cargo o un rango, o una investidura, permite mandar por un tiempo, pero no por mucho, y cuando se acaba, deja una resaca con sabor a amargura, tristeza y nostalgia.



El éxito es tener una voz propia y no simplemente ser el eco de una sociedad que te grita cómo debes ser o quién debes ser o qué debes hacer y tener. Es romper el molde en el que nos metieron y que se queda pequeño ante la grandeza que podemos desarrollar siendo nuestra mejor versión y no la copia en serie de la fábrica de humanos en la que se ha convertido la educación y la sociedad. Es vivir una vida extraordinaria abriéndose a nuevas posibilidades creadas por usted y no conformándose con las opciones impuestas por otros.

MÁS LIBROS



'La cancelación: el pecado original de AMLO', de Javier Jiménez Espriú. Editorial Grijalbo



El exsecretario de Comunicaciones y Transportes (2018-2020), Javier Jiménez Espriú, expone el acto que marcó el inicio del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador: cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). “No es un documento para convencer a nadie, no es un documento para justificarme, es un testimonio que dejo para decir por qué se hicieron las cosas, ya los demás juzgarán si se hicieron bien o se hicieron mal”, expone Jiménez Espriú a Efe. El libro se publicó días antes de la inauguración, del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la alternativa que impulsó Amlo al norte de Ciudad de México.

'La cancelación: el pecado original de AMLO', de Javier Jiménez Espriú. Archivo particular

'Economía Circular: Un Nuevo Modelo de Producción y Consumo Sostenible', de Ignacio Belda Hériz. Editorial Tébar Flores

La economía circular es todavía una materia sobre la que es complicado trabajar y legislar, y este libro trata de compilar esta información para desarrollar una idea clara sobre la misma y concienciar sobre las ventajas que tiene su aplicación. Aborda sus posibles vías de implan- tación; la labor de la Unión Europea y sus principales políticas y medidas que se han tomado para facilitar su implantación, así como el grado de aplicación de dichas políticas en el territorio de la UE, haciendo hincapié en Colombia. Finalmente se muestran algunos casos de éxito de empresas que han aplicado economía circular.



(Vea: Derecho internacional de inversión y otros recomendados de Portafolio).

'Pulgares inteligentes, cerebro joven', de Yoshiya Hasegawa. Editorial Kitsune Books

¿Se te olvidan las cosas a menudo? ¿Tienes dificultades para concentrarte y te distraes con facilidad? Tras investigar durante años la conexión entre los pulgares y el cerebro, Yoshiya Hasegawa, uno de los principales neurólogos de Japón, ha diseñado un programa de simples ejercicios con los que, con solo un minuto al día, mejorará su salud, sentirá menos estrés y frustración, ejercitará la memoria y prevendrá problemas cognitivos. En una época digital en la que realizamos cada vez me- nos trabajos manuales y estimulamos poco los pulgares, este libro le ayudará a conseguir un cerebro joven y una memoria excelente, y a sentirse lleno de energía.

'El día que escapé del gueto', de John Carr. Editorial Catedral

John Carr no supo hasta los 12 años que su padre era judío y superviviente del Holocausto, una experiencia que, tras años de recabar testimonios y pruebas, acabó recogiendo en su libro, El día que escapé del gueto. La obra, que ahora publica en España la editorial Catedral, tuvo un éxito inesperado en Inglaterra e Israel, resultado de un trabajo basado en entrevistas con su padre, testigos de la época y documentos. “Yo soy hijo de un superviviente del holocausto, estoy obligado a contar esta historia porque, si no contamos las historias del nazis- mo, ocurrirán de nuevo”, dijo el autor. Su padre, Chaim Herszman, mató a un centinela nazi del gueto de Lodz (Polonia) para proteger a su hermano menor y tuvo que huir para evitar represalias contra su familia.



(Vea: Portafolio recomienda: Lecturas virtuales para los niños).

PORTAFOLIO